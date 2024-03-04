"Понад усе любила життя та свою сім’ю": історія Анни Гайдаржи, яка загинула з 4-місячним сином в Одесі

Внаслідок влучання російського безпілотника в житловий будинок в Одесі загинули 12 людей. П’ятеро з них – діти.

Серед загиблих – 31-річна Анна Гайдаржи і її 4-місячний син Тимофій. Чоловік Анни Сергій та її дворічна донька Лізі дивом залишились живими.

Брат Анни Андрій Сідак розповів "УП. Життя", що пара познайомилася в літньому таборі. У 2020 році вони побралися, а через рік – у жовтні 2021-го – народилася їхня донька Лізі.

Анна вела свій блог, де ділилась сімейними світлинами, а Сергій є директором компанії, яка відновлює автомобільні подушки безпеки.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Анна та Сергій приїхали додому до батьків.

"Ми всі плакали та обіймалися, бо ніхто не знав, що буде далі. Не знали, чи побачимось ще колись. Всі дуже боялись", – пригадує брат загиблої.

Спочатку Анна хотіла поїхати за кордон, але зрештою залишилася зі Сергієм в Одесі.

Про біду, яка сталася з рідними, Андрій довідався від їхньої з Анною сестри.

"Вона подзвонила і сказала, що Аня під завалами. Їй про це повідомив Сергій – вони з Лізі заснули в сусідній кімнаті, тож дивом вціліли.

Ми з дружиною відразу сіли в машину і поїхали. Я навіть не пам’ятаю, як і в що одягався – все наче в тумані. Те, що ми відчули тієї миті, не побажаю пережити нікому", – ділиться чоловік.

31-річна Анна і її 4-місячний син Тимофій, які загинули в Одесі Instagram @gaidarzhi_family

Після прибуття на місце він піднявся у квартиру подружжя.

"Кухня залишилась цілою, постраждала тільки побутова техніка. У кімнаті, де спали Сергій з Лізі, було вибите вікно, багато диму та пилу.

Я хотів піти далі – туди, де була Анюта, але не зміг… Почав задихатися… Вибіг на вулицю…

Але коли побачив спальню, де були Аня з Тимофійком, то зрозумів, що вже нічим їм не допоможу… Кімната знищена вщент", – розповідає Андрій Сідак.

Хоч хотів, він не зміг приєднатися до рятувальної операції. Працівники ДСНС просили сторонніх відійти від дому через ризик падіння великої бетонної плити зверху.

Тіло Анни та її чотиримісячного малюка деблокували ввечері 2 березня. Рятувальники знайшли їх в обіймах – мама притисла синочка до грудей. За словами Андрія, висновки експертизи свідчать, що смерть наступила миттєво – уві сні.

Брат загиблої називає дивом те, що її чоловік Сергій з донькою вижили.

"Завжди він вкладає дочку спати, а потім повертається в кімнату до Ані. А тієї ночі він заснув з Лізі. Мабуть, так мало статися, щоб маленька не стала сиротою", – припускає Андрій.

Сергій та Лізі не мають фізичних травм.

"Сергій дуже сильний. Намагається триматись заради доньки. Але він досі не прийняв те, що трапилося", – каже брат.



Маленька Лізі поки не розуміє, що мами з молодшим братиком більше немає.

"Ми проводили вечір пам'яті Тімоші та Анюти. Сергій з Лізі теж там були. Вона шукала маму по всьому залу, гукала її. Присутні плакали. Лізі поки не розуміє, що сталося", – говорить чоловік.

Андрій каже, що Анна завжди була для нього світлою людиною.

"Вона багато усміхалася. Ставилась до всього дуже відповідально. Працювала над собою і хотіла ставати кращою.

Аня понад усе любила життя та свою сім'ю. Вона – приклад для всіх нас", – наголошує він.



Рідні просять про фінансову допомогу, адже у Сергія та Лізі тепер немає житла.