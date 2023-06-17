"Мамо, в нас нема будинку!": 12-річний хлопчик дивом вцілів після ракетного обстрілу на Київщині

16 червня Росія атакувала 10 областей України. Внаслідок падіння уламків ворожих ракет було зруйновано приватний будинок на Київщині.

Там перебував 12-річний хлопчик, який зміг врятуватися, заховавшись у підвалі."УП.Життя" поспілкувалася з мамою підлітка Вікторією Сушко та хлопчиком Романом, які розповіли, як все відбувалося того дня.

Подія трапилася у Вишгородському районі, у приватному будинку передмістя Києва.

"Мій 12-річний син Роман залишився вдома сам. І я, і моя мама поїхали на роботу. Він просився зі мною, не надала цьому значення. Близько 11 години розпочалась повітряна тривога. Син почав писати повідомлення, що вдома "гучно" і йому страшно", – розповіла Вікторія Сушко.

Постраждалий від ракетного обстрілу гараж та авто. Фото: Вікторія Сушко

Після того, жінка почала перечитувати новини, побачила інформацію, що "Калібри" летять зі сторони Черкащини.

Сина вже заспокоювала, мовляв, "це ж не з нашої сторони, все буде гаразд".

Роман продовжував писати мамі та просив не їхати додому, тому що було "гучно". Сам же заховався у погребі.

Зруйнований дім. Фото: Вікторія Сушко

О 11.58 Вікторія прочитала повідомлення від сина, що в їхній дім "влучило": "Мамо, в нас нема будинку!"

"Роман надіслав фото, вони були не чіткими, тому подумала, що нічого серйозного не трапилося. Здавалося, що дитина фантазує. Потім син вже телефонував в істериці, питав де я, казав, що йому дуже страшно. Коли приїхала, то все побачила на власні очі", – пригадує жінка.

За словами жінки, від дому залишилися лише стіни та вціліло трохи меблів. Пошкоджено також сарай та гараж з автівкою.

Вікторія Сушко

Романа з-під завалів будинку витягли сусіди, які прийшли після влучання. Він перебував в погребі, який знаходився під будинком.

"Мене з-під завалів витягнув дядя. Думав, що в будинок влучила сама ракета, адже було дуже гучно. Зараз почуваюсь непогано. Коли це сталося було страшно, але я не зовсім розумів, що відбувається. Героєм себе я не відчуваю", – каже Роман.

Зруйнований дім родини Сушко. Фото: Вікторія Сушко

Вікторія також розповіла, що син зараз фізично почувається нормально. Та вона розуміє, що з часом можуть виникнути психологічні проблеми.

Це вже не перший приліт в дім Сушко за період повномасштабного вторгнення. Вікторія розповідає, що попередній раз обійшлося без серйозних руйнувань, вилетіли лише два вікна, проте її син мав проблеми зі здоров’ям.

За словами Вікторії Сушко, психіатр, в якого проходили лікування, радив змінити місце проживання.

"Роман дуже часто просив мене спускатися в погріб під час повітряних тривог. Постійно його заспокоювала, казала, що все буде добре. Тепер розумію, що його побоювання не були марними", – додала жінка.

Поліція дала заключення постраждалій родині, що їхній будинок не придатний до життя. Тому Вікторія з Романом та бабусею тимчасово зупинилися у друзів.

За словами жінки, її сусіди також постраждали, пошкоджено три приватних будинки.

Вікторія просить про допомогу з відновленням житла.