Аукціон 65 "Українське колекційне мистецтво"

З 27 листопада по 7 грудня в аукціонному домі Goldens буде презентовано передаукціонну виставку 65 аукціону "Українське колекційне мистецтво", яка представить унікальну добірку робіт видатних українських митців XIX-XX століття. Серед представлених творів є багато рідкісних й ексклюзивних полотен, подібні яким вкрай рідко з'являються на артринку.

Зібрані твори охоплюють різноманітні школи, стилі й періоди українського мистецтва. Зокрема, до добірки увійшли роботи Івана Кураха, Олекси Новаківського, Ференца Семана, Олега Соколова, Степана Колеснікова, Любомира Медвідя, Віктора Зарецького, Адальберта Ерделі, Івана Марчука, Вудона Баклицького, Романа Сельського, Івана Труша, Нікіфора Криницького Івана Бабія, Тита Дворникова, Олексія Шовкуненка.

Львівська художня школа представлена іменами Івана Труша, Олекси Новаківського, Олега Мінько, Любомира Медвідя, Романа Сельського, Вітольда Мнастирського, Володимира Патика. Їхні роботи репрезентують широкий діапазон та оригінальність своєї регіональної мистецької школи, що наповнена прикладами як реалістичного й імпресіоністичного живопису, так і творів, збагачених модерністськими тенденціями та експериментами з формою, кольором і фактурою.

Яскравим колоритом відзначені й роботи митців закарпатської школи живопису: композиція Ференца Семана, пейзажі Йосипа Бокшая та Федора Манайла, портрет гуцулки пензля Андрія Коцки.

Світлу і кольору присвячені творчі пошуки митців кримської школи, представлених в аукціонній добірці - Петра Столяренка та Валентини Цвєткової. Їхні роботи-стани якнайкраще відображають теплий та вітряний настрій природи півострова.

Твори художників-киян вкрай різноманітні та відображають загальні тенденції міста-космополіта, в якому сплавились воєдино абсолютно різні колорити, форми й напрямки. Це розмаїття чудово прослідковується в роботах Василя Чегодара, Володимира Сидорука, Михайла Гуйди, Олексія Шовкуненка.

В аукціонній добірці представлені також роботи видатних одеських художників – Олега Соколова та Аркадія Самбура. Колаж Соколова вирізняється яскравою експресивністю й особливою увагою до гри об`ємів, робота же Самбура - живописністю та імпресіоністичною чуттєвістю.

Окремим стрижнем добірки стали блок класичного мистецтва, представлений іменами Степана Колесникова, Євгена Буковецького, Віктора Зарубіна, Тита Дворникова та Михайла Алісова, блок мистецтва художників-емігрантів - Івана Кураха, Івана Бабія, Ісаака Пайлеса, Мане-Каца, - а також - наївного мистецтва, до якого увійшли роботи Никифора Криницького, Марії Примаченко та Марфи Тимченко.

Скульптура на даному аукціоні репрезентована іменами керамістки першого ряду Ольги Рапай, визначного київського скульптора Юрія Рубана та художника й скульптор емігранта Мане-Каца.

Топ-лотами аукціонної добірки стали рідкісні й унікальні твори, здатні прикрасити колекцію будь-якого світового музею: робота Івана Бабія "Шахіст" (1920-і), "Оголена з квітами" Миколи Глущенка найбільш яскравого періоду митця 1970-х років, "Біля озера" Віктора Зарецького (1978), рідкісна жанрова композція Адальберта Ерделі 1930-1940-х років, осінній пейзаж Йосипа Бокшая (1930), пльонтаністичний пейзаж Івана Марчука (2006), великоформатна сюжетна композиція Марії Примаченко (1991), "Пахучий горошок" Івана Труша 1920-х років, портрет граф. Квілецької Олекси Новаківського (1907), "Осінній натюрморт" Валентини Цвєткової (1970-і), "Дівчина з коровами" Романа Сельського (1980-і) та "Кульбаби" Ференца Семана (2003).

Топ лоти аукціону:

6. Олекса Новаківський (1872-1935) "Дівчина в кріслі" (Портрет граф. Квілецької), 1907

Картон, олія

32,5 х 24 см

Підпис, назва і дата знизу ліворуч, монограма праворуч

Провенанс: Виставка робіт Олекси Новаківського (Польща, 1932)

Виставка творів з приватних збірок у Львівській державній картинній галереї (1954)

Виставка творів Новаківського у Львівському державному музеї українського мистецтва (1956)

20 000 – 30 000

10. Іван Бабій (1896-1974) "Шахматист", 1920-і

Полотно, олія

51 х 65 см

Підпис зверху праворуч

70 000 – 100 000

18. Йосип Бокшай (1891-1975) "На річці Уж", 1930

Полотно, олія

70 х 90 см

Підпис і дата знизу ліворуч

40 000 – 50 000

19. Адальберт Ерделі (1891-1955) "Селяни на відпочинку", 1930-1940-і

Полотно, олія

74 х 93,5 см

Підпис знизу ліворуч

60 000 – 80 000

25. Микола Глущенко (1901-1977) "Оголена з квітами", 1970-і

Картон, олія, пастель

105 х 86 см

Підпис знизу праворуч

Публікації: "Микола Глущенко. Барви ХХ століття". Дрогобич, 2023, обкладинка та с. 105

70 000 — 100 000

32. Віктор Зарецький (1925-1990) "Біля озера", 1978

Полотно, темпера

90 х 120 см

Підпис знизу праворуч

Публікації: О. Авраменко. Монографія "Зарецький. Терези долі". Київ, 2018, с. 89

"Художник Віктор Зарецький. Пошуки коріння. Листи, нариси, спогади, статті". Київ, 2009, обкладинка та с. 140

О. Авраменко. "Терези долі Віктора Зарецького". Київ, 2011, с. 275

60 000 – 80 000

36. Валентина Цвєткова (1917-2007) "Осінній натюрморт", 1970-і

Полотно, олія

80 х 108 см

Підпис знизу праворуч

15 000 – 20 000

40. Василь Біляк (1924–1995) "Коник", 1960-і

Кераміка, глазур

65 х 70 х 20 см

Підпис на скульптурі

7 000 — 10 000

42. Марія Примаченко (1908-1997)

"Приїхав Дід Мороз, Зарання:

Ще снігу не має, Ще жолуді на дубу,

Співає соловейко, На дуду", 1991

Папір, гуаш

50 х 73 см

Підпис знизу праворуч

Публікації: "Марія Приймаченко. Мистецький альбом з приватних колекцій". Київ, 2007, с. 224-225

25 000 – 30 000

47. Іван Марчук (нар. 1936) "Кличуть далі зимові", 2006

Полотно, акрил

50 х 70 см

Підпис і дата знизу праворуч

Публікації: "Іван Марчук. Відомий невідомий". Київ, 2024, с. 71

"Іван Марчук. Космічна містерія життя". Київ, 2024, с. 168

70 000 – 100 000

Експозиція аукціону "Українське колекційне мистецтво" доступна до відвідування з 27 листопада по 07 грудня в залі аукціонного дому Goldens, а також - до ознайомлення - онлайн на сайті www.gs-art.com. З питань реєстрації та участі в аукціоні звертайтесь за тел.: +38 050 462 95 32 або зареєструйтесь на сайті щоб мати можливість робити онлайн ставки самостійно.

Графік роботи виставки та онлайн-аукціону:

27 листопада - 07 грудня 2024

12:00 - 19:00

Без вихідних.

Вхід на виставку безкоштовний.

Фінал торгів розпочнеться почерговим закриттям лотів - 07 грудня (субота) о 17:00 онлайн на сайті www.gs-art.com.

Адреса: Київ, вул. Леоніда Первомайського, 4