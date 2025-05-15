Аукціон 68 "Українське колекційне мистецтво": Марчук, Примаченко, Глущенко

З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги 68 аукціону "Українське колекційне мистецтво". До аукціонної добірки увійшли роботи знакових митців українського мистецтва ХХ – початку ХХІ століття. Колекція ретельно сформована з урахуванням різних художніх напрямів, поколінь та регіонів, і відображає глибину, традицію та інновації українського живопису.

До збірки увійшли твори Олекси Новаківського, Івана Труша, Давида Бурлюка, Йосипа Бокшая, Сергія Шишка, Миколи Глущенка, Ірини Беклемішевої, Романа Сельського, Віктора Рижих, Федіра Манайла, Андрія Коцки, Григорія Гавриленка, Ігоря Григор`єва, Марії Примаченко, Марфи Тимченко, Івана Марчука, Емми Андієвської та інших.

Лот 6: Новаківський Олекса, "Жнива", 1925, картон, олія 42 x 57 см. Естімейт: 50 000 - 60 000 $. Стартова ціна: 35 000 $

Класичний та пленерний живопис в колекції аукціону представлені творчістю київських митців Сергія Шишко, Євгена Волобуєва та Павла Горобця. Ці художники є уособленням академічної школи з глибоким відчуттям пейзажу та жанрової сцени. Сергій Шишко — майстер київських міських пейзажів, Євген Волобуєв — проникливий аналітик української природи, а Павло Горобець — яскравий представник живописного реалізму з ліричним відтінком.

Лот 22: Шишко Сергій, "У парку Голосієво", 1975, полотно, олія 46 x 60 см. Естімейт: 25 000 - 30 000 $. Стартова ціна: 15 000 $

На окрему увагу також заслуговує блок наївного та декоративного мистецтва, до якого увійшли твори Марфи Тимченко, Марії Примаченко, Єлизавети Миронової та Степана Ганжі. Ця група уособлює неперервність українського наївного та декоративного мистецтва. Марія Примаченко вже по праву вважається національним символом, чия фантастична фауна й квіткові мотиви стали візуальним кодом української культури, Марфа Тимченко розвинула декоративну гілку в традиціях петриківського розпису, а Єлизавета Миронова та Степан Ганжа зберегли й переосмислили традиційні сюжети у сучасній пластичній мові.

Лот 19: Примаченко Марія, "Довгошій у квітах", 1972, папір, гуаш 62 x 86 см. Естімейт: 25 000 - 30 000 $. Стартова ціна: 15 000 $

До добірки також увійшли твори Ірини Беклемішевої та Віктора Григорова - представників покоління, що працювало на тлі соцреалізму, знаходячи в мистецтві глибину форми, образу й кольору. Їхні роботи — це спроба внутрішнього аналізу реальності, психологічної глибини та гармонії композиції.

Живопис львівської школи початку ХХ століття репрезентують рідкісні твори Івана Труша та Олекси Новаківського, а дві роботи Романа Сельського 70-80-х років демонструють розвиток і трансформацію художньої традиції регіону.

Лот 23: Сельський Роман, "Натюрморт з лампою", 1970, картон, олія 49 x 70 см. Естімейт: 10 000 - 15 000 $. Стартова ціна: 7 000 $

Живопис закарпатської школи представлений в добірці творами засновника закарпатської школи живопису Йосипа Бокшая, його учня Андрія Коцки, Федіра Манайла та андеграундного митця-шістдесятника Ференца Семана.

Лот 11: Бокшай Йосип, "Півонії", 1947, картон, олія 96 x 70 см. Естімейт: 50 000 - 70 000 $. Стартова ціна: 35 000 $.

Настрої шістдесятництва продовжуються в творчості митців інтелектуального опору: Ігоря Григор’єва, Григорія Гавриленко та Віктора Рижих. Їхня творчість вирізнялася глибокою критикою навколишньої дійсності та графічною виразністю. Їхні роботи сповнені свободи та внутрішнього спротиву.

На аукціоні також представлені ранні твори митців, що працюють донині: Івана Марчука, Емми Андієвської та Любомира Медвідя. Ці автори по-своєму можуть вважатися уособленням особистісного прориву в мистецтві: Іван Марчук створив унікальну техніку "пльонталізму" та особливий і впізнаваний світ живописних образів, Любомир Медвідь, як представник львівської експресивної школи, заглиблюється в онтологічні теми, розкриваючи глибини людського буття, а Емма Андієвська майстерно поєднує міфологію, фантастику та абстракцію, створюючи унікальний світ образів і смислів.

Лот 39: Марчук Іван, з циклу "Нові експресії" (№89), 1994, папір, акрил 60 x 48 см. Естімейт: 20 000 - 30 000 $. Стартова ціна: 12 000 $

Лот 40: Марчук Іван, "Подих весни", 1995, полотно, олія 98 x 70 см. Естімейт: 150 000 - 200 000 $. Стартова ціна: 60 000 $

На особливу увагу також заслуговують дві роботи Миколи Глущенка 1970-х років. В цей період художник звертається до створення пейзажів, сповнених яскравих кольорів і світла, демонструючи вплив імпресіонізму та постімпресіонізму. Його роботи цього часу вирізняються декоративністю, узагальненістю форм і колористичною сміливістю, що підкреслює зрілість художника.

Топ-лотами поточного аукціону стали рідкісні твори: "Подих весни" (1995) Івана Марчука, "Море. Чатир-Даг" ("Рука Творця") (1970) Миколи Глущенка, "У парку Голосієво" (1975) Сергія Шишка, "Квіти на алеї" (1920-1930-их) Івана Труша, "Клоун" (1960-их) Ференца Семана, "Довгошій у квітах" (1972) Марії Примаченко.

Лот 20: Глущенко Микола, "Море. Чатир-Даг" ("Рука Творця"), 1970, картон, олія 70 x 100 см. Естімейт: 100 000 - 150 000 $. Стартова ціна: 60 000 $

Лот 26: Семан Ференц, "Клоун", 1960-і, картон, олія, мішана техніка 82 x 87 см. Естімейт: 15 000 - 20 000 $. Стартова ціна: 10 000 $

Експозиція аукціону "Українське колекційне мистецтво" доступна до відвідування з 14 по 22 травня в залі аукціонного дому Goldens, а також - до ознайомлення - онлайн на сайті www.gs-art.com. З питань реєстрації та участі в аукціоні звертайтесь за тел.: +38 050 462 95 32 або зареєструйтесь на сайті щоб мати можливість робити онлайн ставки самостійно.

Графік роботи виставки та онлайн-аукціону:

14 – 22 травня 2025

12:00 - 19:00

Без вихідних.

Вхід на виставку безкоштовний.

Фінал торгів розпочнеться почерговим закриттям лотів - 22 травня (четвер) о 19:00 онлайн на сайті www.gs-art.com.

Адреса: Київ, вул. Леоніда Первомайського, 4.