Австралійка, яку судили за вбивство трьох родичів, могла труїти й чоловіка

Австралійка Ерін Паттерсон, яка вбила трьох членів сім’ї стравою з блідими поганками, ймовірно, намагалася отруїти й свого ексчоловіка Саймона.

Ще у 2021-2022 роках Саймон підозрював, що жінка підсипала щось у його макарони, куряче карі та сендвіч-рол.

Про це свідчать матеріали, розсекречені 8 серпня з дозволу судді, повідомляє CNN.

Чоловік почав вести таблицю своїх хвороб, які, за словами сторони обвинувачення, траплялися після того, як він їв страви колишньої дружини: пенне болоньєзе, курячий карі та сендвіч-рол.

За даними суду, ймовірні отруєння під час двох кемпінгів і прогулянки ледь не призвели до його смерті: чоловік був тимчасово паралізований і переніс видалення частини кишківника.

РЕКЛАМА:

Лікарі не змогли встановити остаточну причину його стану. Саймон ділився підозрами з лікарем та родиною, зокрема з батьком Доном.

Чому про отруєння ексчоловіка заговорили лише зараз?

У липні 2025 року присяжні визнали Паттерсон винною у вбивстві трьох людей, яких вона запросила на обід у 2023 році: свого колишнього свекра Дона Паттерсона, свекрухи Ґейл Паттерсон та її сестри – Гезер Вілкінсон.

Жінка подала гостям яловичину по-веллінгтонськи з блідими поганками, внаслідок чого троє гостей загинули.

Також суд визнав її винною у замаху на вбивство Іана Вілкінсона – чоловіка Гезер, який був єдиним вцілілим після "грибного" обіду.

Спершу у 2023 році Паттерсон висунули три обвинувачення у вбивстві та п’ять – у замаху на вбивство. Чотири з них стосувалися її колишнього чоловіка Саймона Паттерсона.

Суддя Крістофер Біл постановив розділити справу на два процеси, а прокуратура згодом відмовилася від обвинувачень щодо замаху на Саймона напередодні першого суду.

Через це присяжні не чули деталей про можливі спроби отруїти чоловіка у 2021-2022 роках.

"Після першого разу, коли я захворів, я подумав, що це від їжі Ерін", – сказав Саймон Паттерсон на попередньому слуханні у жовтні 2024 року.

Минулого місяця після визнання Ерін Паттерсон винною суд засекретив матеріали попереднього розгляду, аби захистити її право на апеляцію.

Він також не прийняв як доказ інформацію з комп’ютера Паттерсон про пошук інших видів отрут.

Однак 8 серпня суддя зняв обмеження, відхиливши аргументи захисту про те, що публікація матеріалів і високий інтерес ЗМІ можуть зашкодити апеляції.

"Відкритість правосуддя – основа нашої судової системи", – наголосив чоловік.

Сама Ерін наполягає на своїй невинуватості, називаючи загибель родичів "жахливим нещасним випадком", і відкидає звинувачення у замаху на вбивство чоловіка.

Вона має 28 днів з моменту винесення вироку, дату якого ще не призначили, щоб подати апеляцію, але вона поки не повідомила, чи планує це робити.

Суддя зазначив, що успіх апеляції малоймовірний, хоча й не виключений.

Наступне слухання у справі відбудеться 25 серпня – розпочнеться дводенне засідання зі свідченнями постраждалих.