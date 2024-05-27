Жив 100 млн років тому: австралійські вчені виявили нову доісторичну тварину – "єхиднапуса"

Нові види однопрохідних, які жили близько 100 млн років тому. Єхиднапус зображений у лівому нижньому кутку

Вчені виявили нову доісторичну тварину – "єхиднапуса", який жив в Австралії близько 100 мільйонів років тому. Він має схожість із качкодзьобом і єхидною та був представником панівного тоді ряду – однопрохідних.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у науковому журналі Alcheringa, повідомляють The Guardian та BBC.

Сучасна Австралія є оплотом однопрохідних тварин (яйцекладів) – качкодзьоба та єхидни. Однак нове дослідження показує, що цих видів було більше.

Скам’янілі фрагменти однопрохідних знайшли на території нинішнього австралійського родовища опалів у Лайтнінг-Рідж близько 25 років тому. Вони довго лежали в Австралійському музеї, поки на рештки не натрапив професор Тім Фланнері.

Науковці почали їх досліджувати. Деякі з кісток належали вже виявленому Steropodon galmani – нижчому, більш коренастому та зубастішому предку качкодзьоба.

Однак інші скам’янілості виявилися незнайомими для науки. Вони мали такі комбінації особливостей, яких ніколи раніше не бачили у живих або викопних однопрохідних тварин. Виявилося, що рештки належать трьом новим видам і датуються 102-96,6 мільйона років тому.

Одну з нововідкритих тварин вчені назвали Opalius splendens або "єхиднапус". Його загальна анатомія є доволі схожою на качкодзьоба, однак морда та щелепи мають більше спільного з єхидною.

Другий новий вид – Parvopalus clytiei – був крихітним наземним ссавцем. Третій – Dharragarra aurora – був "напрочуд схожим на сучасного качкодзьоба".

Вчені стверджують, що у давнину на території Лайтнінг-Рідж був вологий ліс, який межував із внутрішнім морем. Там було шість видів однопрохідних.

"Вони (рештки – ред.) показують світові, що задовго до того, як Австралія стала країною сумчастих ссавців, це був край пухнастих яйцекладів – однопрохідних. Схоже, що 100 мільйонів років тому у Лайтнінг-Рідж було більше однопрохідних, ніж будь-де на Землі в минулому чи сьогоденні", – зазначила співавторка дослідження Елізабет Сміт.

"Це схоже на відкриття цілої нової цивілізації", – додав Тім Фланнері.