Назвали на честь Волдеморта: в Австралії виявили новий вид мурахи

В Австралії виявили новий вид мурахи. Через її блідість та звичку жити глибоко під землею комаху назвали на честь головного антагоніста Гаррі Поттера – Волдеморта.

Ймовірно, ця мураха є хижаком, повідомляє IFLScience із посиланням на дослідження, опубліковане в науковому журналі ZooKeys.

Два екземпляри мурахи виявили у регіоні Пілбара, що на північному заході Австралії. Для цього вчені опустили сітку у 25-метрову яму й зішкрябували її стінки.

Новий вид назвали Leptanilla voldemort. Вони мають дуже тонке тіло, довгі веретеноподібні вусики й ніжки та довгі, гострі мандибули (верхні щелепи). Ці мурахи є практично прозорими.

Як зазначили науковці, назва виду "віддає данину поваги антагоністу серії книг про Гаррі Поттера, Лорду Волдеморту, жахливому чарівнику, який, як і нова мураха, стрункий, блідий і процвітає в темряві".

Мурахи Leptanilla voldemort мають практично прозоре тіло Mark K. L. Wong, Jane M. McRae/ZooKeys

"Leptanilla voldemort майже напевно є хижаком, страшним мисливцем у темряві. Це підтверджується тим, що ми знаємо з небагатьох спостережень за мисливською поведінкою інших видів мурах Leptanilla", – сказав співавтор дослідження Марк Вонг.

За його словами, мурахи Leptanilla здатні знерухомити набагато більших за них сороконіжок, щоб далі ними харчуватися.

На що саме полює L. voldemort, невідомо, але у тій місцевості є низка підземних безхребетних – сороконіжки, жуки та мухи.

Leptanilla – це рід важковловних мурах, до яких належить близько 60 видів. Вони утворюють невеликі колонії та гнізда і харчуються виключно під землею.

Мурахи цього роду бліді, сліпі та крихітні – розміром лише 1-2 міліметри. Через це їх рідко знаходять і мало вивчають.

L. voldemort – другий вид роду, коли-небудь задокументований в Австралії. Перший, Leptanilla swani, описали у 1932 році й відтоді його майже не зустрічали.

Нагадаємо, в Австралії знайшли новий вид жуків, який через довгі білі колючі волоски прозвали "панком".