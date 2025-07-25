Батько колишньої студентки звинуватив НаУКМА у затягуванні з відрахування доньки: у виші відреагували

Батько колишньої студентки Києво-Могилянської академії Юрій Панченко звинуватив навчальний заклад у тому, що той затягував з відрахуванням його доньки за власним бажанням.

А після цього через суд змусив заплатити за період, коли дівчина вже не вчилася у виші.

Про це він розповів "УП. Життя".

За словами Юрія Панченка, у 2021 році його донька вступила на контрактне навчання в Києво-Могилянську академію. Однак після місяця навчання вона зрозуміла, що хоче залишити університет.

"Коли ми хотіли забрати документи, співробітники НаУКМА попросили цього не робити, оскільки це може створити їм проблеми з органом по справах неповнолітніх.

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"Давайте ми просто відрахуємо її в кінці семестру за прогули – вам це не буде мати ніякої різниці, адже заплачені кошти вам все одно не повернуть", – пригадує розмову з працівниками університету Юрій Панченко.

У кінці грудня чоловік отримав повідомлення про те, що донька не допущена до екзаменів через прогули. Однак наказ про відрахування видали значно пізніше – у лютому, коли вже почався другий семестр. Тож за цей період часу нарахували плату за навчання.

Юрія Панченка ситуація обурила, оскільки у цей час донька в університеті вже не навчалася. Після цього він сконтактував із ректором академії Сергієм Квітом і пояснив, що сталося. Після розмови, за його словами, в університеті віддали документи й історія начебто завершилась.

Однак згодом до чоловіка знову почали телефонувати з університету, вимагаючи заплатити гроші за навчання у другому семестрі.

Згодом він дізнався, що університет подав до суду.

"Але можливості захистити свою позицію у суді в мене не було. Адже за військовим часом слухання відбуваються в прискореному порядку без участі сторін. І відповідно, єдиним аргументом, який суд врахував, була теза НаУКМА, мовляв, моя відмова завдає шкоди держбюджету. Що, до речі, також є ганебною маніпуляцією, адже мова йде про їхню комерційну діяльність", – каже Юрій Панченко.

Про рішення суду чоловік дізнався вже тоді, коли судовий виконавець заблокував його рахунки.

За його словами, питання тут не в грошах, адже навіть із нарахованою пенею сума становить близько 3 тисяч гривень. Проблема – у ставленні вишу. У знак обурення після цієї ситуації він вирішив повернути в Могилянку свій диплом, який отримав в 2002 році.

Юрій Панченко додав, що наразі консультується з юристами щодо оскарження судового рішення про стягнення заборгованості.

Що кажуть в Академії?

"УП. Життя" звернулася до навчального закладу за коментарем. Там попросили написати запит і пообіцяли надати на нього відповідь.

Тим часом ректор Сергій Квіт прокоментував допис Юрія Панченка і виклав свою версію подій.

За його словами, на момент відрахування донька була неповнолітньою, і тому для її виключення з університету потрібне було погодження від Служби у справах дітей і сім’ї.

"Після виникнення підстав для відрахування (наявність академічної заборгованості) Академія негайно звернулася до Служби у справах дітей та сім’ї за погодженням такого відрахування. Це погодження ми отримали 8 лютого 2022 р. і в цей самий день відрахували Вашу доньку. Раніше ми цього зробити не мали права", – каже Сергій Квіт.

Він пояснює, що формально дівчина вважалася студенткою ще в другому семестрі, тому університет нарахував оплату за навчання.

"Оскільки НаУКМА є державним закладом освіти та бюджетною установою, ми не маємо права прощати подібні борги, навіть якщо вони становлять незначні суми (1744 грн., 19 коп.).

Тому ми зобов’язані були звертатися до суду, оскільки Ви не реагували на листи від університету", – запевняє ректор.

Сергій Квіт додав, що наступного тижня у виші проведуть нараду з приводу уточнення правил щодо процедури відрахування студентів. На неї він запросив і Юрія Панченка.

"Можливо, нам в університеті треба якось формалізувати досудове спілкування в подібних випадках, щоб у процесі переговорів створювалися погоджувальні документи, на які можна було спиратися", – зауважив Сергій Квіт.

Юрій Панченко пообіцяв прийти на цю зустріч.

Що каже освітня омбудсменка?

У коментарі для "УП. Життя" освітня омбудсменка Надія Лещик зауважила, що при взаємодії з будь-яким навчальним закладом, особливо під час вирішення проблемних ситуацій, важливо опиратися на офіційні документи та письмово фіксувати домовленості.

"Автор у дописі зазначає, що були усні домовленості. Для того, щоб уникнути подібних ситуацій, я раджу такі домовленості укладати у письмовому порядку, і це буде в разі судового позову свідчити на вашу користь", – каже вона.

Для того, аби запобігти подібним ситуаціям, важливо також ознайомлюватись із договором під час укладання контракту. Так буде зрозуміло, як правильно діяти у випадку різних ситуацій, радить омбудсменка.

"З огляду на кількість звернень, що надходять щодо приватних та державних закладів освіти, я хочу ще раз звернутися до студентів та батьків: уважно читайте умови договору, коли ви його укладаєте з закладом освіти.

Якщо ви чогось не розумієте, можете звернутися за роз’ясненнями про наслідки певних пунктів, або ініціювати певні зміни у договорі", – зауважила вона.