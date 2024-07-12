Літні табори для дітей 2024: хто має право безоплатно відпочити та оздоровитися

Літній табір - це можливість отримати яскраві емоції та враження, знайти нових друзів та пригоди.

Літо у розпалі, шкільні справи позаду, погода якраз для відпочинку. Саме час відправити дітей до літнього табору. Нині не у всіх є можливість оплатити дитині путівку на оздоровлення, а тим більше заїзд до табору для розваги, тож держава передбачила можливість отримати безкоштовний літній табір.

Законом України „Про Державний бюджет України на 2024 рікˮ на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, передбачено 316 518,5 млн грн.

"Українська правда. Життя" зібрала кілька пропозицій літнього відпочинку для дітей, якими ви ще можете встигнути скористатися.

Пришкільні табори, "Артек" та "Молода гвардія"

Існує кілька можливостей безкоштовно оздоровити дитину та подбати про її літнє дозвілля. Одна з них – відпочинок, який фінансують місцеві громади. Це пришкільні літні табори, путівки та програми оздоровлення у місцевих санаторіях. Ці можливості залежать безпосередньо від бюджету, потреб та обставин у громаді. Про варіанти такого відпочинку та умови їх надання можна дізнатися на інформаційних сайтах кожної окремої громади та у центрах надання соціальних послуг.

У центрах надання соціальних послуг також можна залишити заяву на отримання путівки до ДП "Міжнародний дитячий центр "Артек" у Карпатах.

ВІДЕО ДНЯ

Її надають безкоштовно:

– дітям учасників бойових дій (зокрема і добровольців)

– дітей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

– дітей переселенців, які отримують соціальну допомогу

– дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування;

– рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім’ї чи дитячому будинку сімейного типу;

– дітям із малозабезпечених сімей;

– дітям, один із батьків яких загинув, зник безвісти або помер від поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманого в зоні проведення АТО, здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі й стримування російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, зоні бойових дій.

Раніше таку ж путівку можна було отримати ще до УДЦ "Молода гвардія" в Одесі, але на час війни центр не приймає дітей.

єОздоровлення 2024

У 2024 році безкоштовний відпочинок для дітей також пропонує державна програма "єОздоровлення".

Програма "єОздоровлення" – це експериментальний проект, який діє другий рік, аби забезпечити відпочинком і оздоровленням вразливі категорії дітей, за принципом «гроші ходять за дитиною».

Нині скористатися нею можуть сім’ї, які мають дітей з інвалідністю та багатодітні малозабезпечені сім’ї для дітей від 7 до 18 років. Категорії дітей, які мають право на безкоштовний відпочинок за програмою, дуже обмежені спроможністю держави гарантувати повну вартість відпочинку, тож пріоритетно обрали найменш захищених.

Тут можна перевірити, чи має ваша дитина змогу отримати безкоштовний відпочинок за цією програмою та знайти детальну інструкцію, як оформити допомогу на відпочинок.

Отримувачам путівки потрібно буде вибрати заклад з переліку тих, які беруть участь у програмі. Держава оплачує відпочинок дітей упродовж 14 днів та оздоровлення – 21 день.

Відпочинок за кошт благодійників

Безкоштовний відпочинок для дітей також пропонують благодійні фонди та організації.

ГО Gen.Ukrainian організовує табір Gen.Camp для дітей 6 – 16 років, які зазнали насилля через війну, втратили батьків та мають яскраво виражені ознаки психологічної травми.

Діти у таборі мають різні розваги та активності, але головне – тут їм допомагають прожити горе, позбавитися від депресії, агресії та апатії, навчають психологічній стабілізації.

Участь у таборі безкоштовна, реабілітація проводиться за кошти меценатів. Для участі треба заповнити заявку.

БО ЛБФ "Щире серце" періодично проводить безкоштовні табори для жінок з дітьми або дітей переселенців, мешканців прифронтових територій, родин військовослужбовців. Станом на момент публікації не було відкритих реєстрацій, але за новими можна слідкувати на сторінці табору.

ГО "Альянс розвитку" організував дитячий табір у двох локаціях на околиці с. Верховина Івано-Франківської області: Жива Хата та Дідова Фазенда.

Участь у таборі можуть взяти діти від 8 до 14 років з категорій:

переселенці

багатодітні сім’ї

малозабезпечені сім’ї

постраждалі від війни

Умови табору наближені до похідних. За дітьми приглядатиме медик та виховники з освітньої сфери. Обіцяють дружнє спілкування, теплі стосунки, походи в гори, випікання хліба у столітній печі, ліплення з глини, відвідування будиночка бджоляра та інші активності. Одна локація може прийняти 30 дітей в один заїзд.

Участь дітей безкоштовна, вітається відпочинок кількох дітлахів з однієї сім’ї. Реєстрація на найближчий заїзд на момент публікації вже закрита, на наступні ще не відкрита, тому рекомендуємо слідкувати за списками за посиланням.