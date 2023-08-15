5 симптомів емоційного вигорання

Вигорання – це стан повного зниження продуктивності та виснаження на фізичному й емоційному рівні.

Якщо людина знаходиться в довготривалому стресі чи ситуації, коли не відчувається сенс та внутрішньо накопичується негатив, відбувається процес вигорання. В цілому виділяють 130 ознак цього стану, їх розділяють на 5 категорій чи умовно "симптомів":

Інтелектуальна сфера. У людини знижується інтерес, не хочеться креативити та вигадувати щось нове. Підхід до всього формальний – роблю те, що вимагають, але ні краплі більше. З’являється байдужість за результат та не хочеться діставати зірок з неба. А будь-які нововведення насторожують та сприймаються негативно.

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Фізична сфера. Вигорання – це виснаження на фізичному рівні. Людина тільки прокидається зранку, а вже відчуває себе втомленою. Можуть бути м’язові спазми, локальні болі, частіше у спині, шиї, ногах, з’являються головні болі та як наслідок – часті хвороби.

Емоційна сфера. У людини з'являється дратівливість, різки перепади настрою, пасивність, апатія, байдужість чи навпаки конфліктність.

Поведінкова сфера. Людина з вигоранням може впасти в трудоголізм, тобто щось робити, не зупинятися. Чи навпаки може нічого не хотіти та бути пасивною і безініціативною.

Соціальна сфера. Спостерігається втома від спілкування, хочеться відсторонитися від людей, скасувати зустрічі та щоб всі дали побути на самоті.

Причини вигорання

Тривале виснаження під впливом стресу

Внутрішнє накопичення негативних емоцій без можливості їх екологічно виражати

Відсутність контролю, визнання, винагороди за свою роботу, немає зворотного зв’язку та занадто високі очікування щодо роботи

Робота одноманітна та монотонна

Психологічний тиск, конкуренція, кулуарні обговорення, незрозумілі робочі задачі та зони відповідальності, токсичність в колективі тощо

Особисті цінності не збігаються з цінностями роботи та є високе навантаження

Війна, незрозумілість, що буде завтра, відсутність безпеки, постійний стрес та відсутність якісного сну та відпочинку

Немає близьких опорних стосунків

Перевантаженість, немає допомоги чи не змога попросити про допомогу

Не всі схильні до вигорання, є певні риси людей, які роблять людей більш вразливими до емоційного вигорання:

Перфекціонізм та нереалістичні цілі.

Схильність до негативізму та катастрофізації. Здається, все буде погано.

Неврози.

Вигорання не стається раптово, є стадії, які людина проходить, які виокремив німецький психолог Матіас Буріш:

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Попереджувальна. На цій стадії людина надмірно активна, фокусується на чомусь одному, наприклад, на роботі, а всі інші важливі потреби чи сфери відходять на інший план, як-то: заняття спортом, зустрічі з друзями чи банально догляд за собою. Немає розуміння, що потрібно дотримуватися якогось балансу, тому багато роботи призводить до відчуття втоми і як результат – порушення сну.

На цій стадії людина надмірно активна, фокусується на чомусь одному, наприклад, на роботі, а всі інші важливі потреби чи сфери відходять на інший план, як-то: заняття спортом, зустрічі з друзями чи банально догляд за собою. Немає розуміння, що потрібно дотримуватися якогось балансу, тому багато роботи призводить до відчуття втоми і як результат – порушення сну. Зниження рівня власної участі . На цій стадії втома ігнорується, відбувається стан виснаження психіки та втрачається позитивне сприйняття колег. Підвищується тривожність та хочеться все контролювати.

. На цій стадії втома ігнорується, відбувається стан виснаження психіки та втрачається позитивне сприйняття колег. Підвищується тривожність та хочеться все контролювати. Емоційні реакції. Можуть з'являтися апатично-депресивні стани, знижується самооцінка, є багато ірраціональних страхів та трапляються часті перепади настрою. Також може бути надмірна агресивність, роздратування та навпаки апатія. Ці стани можуть чергуватися. З’являється дисоціація – вид психологічного захисту, коли людина сприймає реальність, як те, що відбувається не з нею, а іншим.

Можуть з'являтися апатично-депресивні стани, знижується самооцінка, є багато ірраціональних страхів та трапляються часті перепади настрою. Також може бути надмірна агресивність, роздратування та навпаки апатія. Ці стани можуть чергуватися. З’являється дисоціація – вид психологічного захисту, коли людина сприймає реальність, як те, що відбувається не з нею, а іншим. Деструктивна поведінка. Знижується концентрація уваги, складно виконувати задачі та знижується мотивація. Задачі виконуються чітко по інструкції без творчого прояву, бо на цьому етапі з'являється байдужість.

Знижується концентрація уваги, складно виконувати задачі та знижується мотивація. Задачі виконуються чітко по інструкції без творчого прояву, бо на цьому етапі з'являється байдужість. Соматоформні психосоматичні розлади. На цій стадії з'являються мігрені, головні болі та в цілому страждає якість життя.

На цій стадії з'являються мігрені, головні болі та в цілому страждає якість життя. Розчарування, негативні установки та відчай. Втрачаються будь-які сенси та є суїцидальні ризики. Є відчуття безпорадності та безглуздості життя. Трапляється емоційний відчай та в голові питання – навіщо це мені все.

Що робити, якщо сталося емоційне вигорання

Переглянути свій спосіб життя. Помилково думати, що треба просто взяти відпочинок на пару днів і все налагодиться. У людини, яка має емоційне вигорання це так не працює. Вона бере відпустку, а потім знову повертається у звичне середовище і все починається знову. Саме тому важливо повністю передивитися спосіб життя. Змінити його кардинально, де напруга буде чергуватися з відпочинком і буде баланс.

Фізичне навантаження. Важливо розвантажити тіло, яке теж певний час знаходиться в напрузі. І в цьому допоможе будь-яке фізичне навантаження по силах – танці, плавання чи просто прогулянка.

Не ігнорування актуальних потреб, переживань та емоцій. Загострюйте увагу на собі, намагайтеся розібратися, чому ви почуваєте себе певним чином та що стало причиною.

Чекап організму. Якщо ви не можете розпізнати емоційне вигорання, обстеження організму допоможе зрозуміти, що зі станом здоров'я.

Підтримка інших людей. Шукайте свою опору у спілкуванні та підтримці інших.

Хобі. Напруга має змінюватися розслабленням. І в цьому допоможуть хобі.

Реалістичні цілі. Йдіть до цілей поступово, тоді не буде виснаження та вигорання.

Корисне харчування. Мабуть, не варто пояснювати, що збалансованого харчування насичує організм необхідними речовинами і людина фізично та емоційно почуває себе краще.

Задавайте собі питання – чому я роблю, для чого. Розуміння цілей – це дуже важливо.

Алла Рожкова, психолог, спеціально для УП.Життя

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