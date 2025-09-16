Безпека для освіти: KFC та savED облаштували укриття для школярів Балаклії

До початку нового навчального року ще одна школа Харківщини отримала сучасний та безпечний освітній простір. Облаштувати укриття у місті Балаклія вдалося завдяки спільній ініціативі міжнародного фонду savED та компанії KFC Україна — "Збір із зірочкою".

Нині у Балаклійській школі навчається понад 470 дітей, для яких у межах проєкту було придбано меблі, техніку, ґаджети, книжки й настільні ігри. Тож відтепер школярі мають не лише захищене місце під час повітряних тривог, а й повноцінний простір для навчання та дозвілля.

Нове укриття відкрилось 1 вересня — під час святкової лінійки для старшокласників. Привітати учнів приїхали представники благодійного фонду та KFC, для яких діти провели екскурсію підземним простором.

" В умовах війни укриття стають не тільки вимогою безпеки, а й гарантією того, що діти можуть продовжувати навчання, спілкуватися з друзями та розвиватися навіть у найскладніші часи. Це шанс зберегти відчуття стабільності й дитинства, яке так важливе для їхнього психологічного добробуту ", — зазначила Аліна Кіптик, СЕО франчайзі KFC в Україні.

Проєкт "Збір із зірочкою" було започатковано два роки тому з метою створення безпечних освітніх просторів для дітей у прифронтових регіонах. Важливою його складовою є залучення громади. Так у мережі ресторанів KFC гості можуть придбати спеціальні благодійні позиції, які дозволяють кожному зробити свій внесок у майбутнє дітей.

Балаклія стала вже третьою школою, де завдяки "Збору із зірочкою" з’явилося сучасне укриття. Раніше такі простори облаштували у Миколаєві та Запоріжжі. Сьогодні KFC Україна з партнерами продовжує розвивати ініціативу, аби ще більше дітей у прифронтових регіонах мали доступ до безпечного навчання та відчуття стабільності.