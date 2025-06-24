Безплатні тренування з аджиліті для собак у Pawwer: спорт, доступний кожному

На спортивній арені Pawwer, яка стала відомою завдяки своїй місії — розвивати собачий спорт в Україні, знову стартувала серія безплатних тренувань з аджиліті. Після успішного першого сезону, організатори вирішили дати можливість ще більшій кількості людей спробуватися в цьому динамічному виді спорту разом із своїми чотирилапими друзями.

Про це пише Фокус.

"Аджиті можуть займатись собаки, незалежно від породи. Це такий вид спорту, який майже не має обмежень. Важливо, щоб собачка була без зайвої ваги, не мала протипоказань від вашого ветеринарного лікаря і хотіла просто взаємодіяти разом із вами", — Анна Дикса , професійна спортсменка і тренерка з аджиліті в Pawwer , розповідає про головні умови участі.

Аджиліті — це випробування для фізичної форми та вправи на довіру, злагодженість між собакою та її.

Відвідувачі також відзначають якість викладання й індивідуальний підхід тренерів до кожної пари:

"Найбільше мені подобається в тренуваннях — це взаємодія з тренером, тому що вона дуже файно пояснює, дуже все зрозуміло. Ну і також взаємодія саме з собакою, тому що ти радієш, коли вона зрозуміла, що ти від неї хочеш", — каже Анна.

Щоб долучитися, не потрібні ні особлива підготовка, ні професійне спорядження. Усе, що потрібно — це гарний настрій, смаколики або улюблена іграшка собаки та бажання відкривати нове разом.

Простір Pawwer також не залишає байдужими своїх гостей: тут зручно, чисто, безпечно й атмосферно.

"Суперчудовий простір. Я не очікувала чогось такого для собак. Класно, що все продумано, багато місця, чистенько, зручно. Це — про якісний час із собакою. Зосереджені, виходимо на поле — і ми команда", — ділиться своїми враженнями Валерія.

Команда Pawwer продовжує робити аджиліті доступним для всіх охочих. Слідкуйте за Instagram арени, щоб не пропустити нові безплатні тренування — можливо, саме вони відкриють для вас і вашого улюбленця нове захоплення.