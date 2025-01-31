БФ "Надія і Єдність" зігріває серця: продукти, ліки та засоби гігієни для переселенців
PROMOTED — 31 січня, 17:21
Благодійний фонд "Надія і Єдність" продовжує надавати всебічну підтримку переселенцям з різних куточків України. Волонтери фонду передали нужденним чергову партію гуманітарної допомоги.
До складу гуманітарного вантажу увійшли продукти харчування, засоби гігієни, ліки та інші необхідні речі. Ці гуманітарні набори стануть у пригоді тим, хто вимушено залишив свої домівки через війну та шукає прихистку у нових містах.
"Ми розуміємо, наскільки важко для людей, які втратили все, адаптуватися до нових умов життя. Тому наша місія – забезпечити їх усім необхідним для комфортного проживання", – зазначив волонтер Фонду .
Всі хто отримав продуктові набори висловили подяку фонду "Надія і Єдність" за небайдужість та підтримку. Адже, завдяки таким спільним зусиллям ми наближаємо перемогу і допомагаємо людям відбудовувати своє життя.
"Всі українці– це герої. І ми, завжди будемо підтримувати один одного. Сьогодні, як ніколи раніше, важливо бути єдиними. Підтримаймо один одного і разом відбудуємо нашу країну!", — зазначив голова БФ Фонду "Надія і Єдність".