БФ "Надія і Єдність" зігріває серця: продукти, ліки та засоби гігієни для переселенців

Благодійний фонд "Надія і Єдність" продовжує надавати всебічну підтримку переселенцям з різних куточків України. Волонтери фонду передали нужденним чергову партію гуманітарної допомоги.

До складу гуманітарного вантажу увійшли продукти харчування, засоби гігієни, ліки та інші необхідні речі. Ці гуманітарні набори стануть у пригоді тим, хто вимушено залишив свої домівки через війну та шукає прихистку у нових містах.

"Ми розуміємо, наскільки важко для людей, які втратили все, адаптуватися до нових умов життя. Тому наша місія – забезпечити їх усім необхідним для комфортного проживання", – зазначив волонтер Фонду .

Всі хто отримав продуктові набори висловили подяку фонду "Надія і Єдність" за небайдужість та підтримку. Адже, завдяки таким спільним зусиллям ми наближаємо перемогу і допомагаємо людям відбудовувати своє життя.