У пам'ять про друга: ветеран після важкого поранення здолав забіг на кріслі колісному

Ветеран з Луцька Андрій Соломін втратив на фронті обидві ноги та пережив клінічну смерть.

Але через кілька місяців реабілітації взяв участь у "Забігу за двох" у пам'ять про загиблого друга та побратима, повідомили в Unbroken.

34-річний Андрій вперше опинився на війні ще у 2014-му. Тож коли почалось повномасштабне вторгнення, одразу вступив до лав 100-ї окремої бригади ТРО, де згодом став командиром стрілецької роти.

Служив разом з Миколою Мялковським – своїм близьким другом.

Андрій Соломін виграв у “Забігу за двох” Центр UNBROKEN

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У квітні 2024 року Андрій з побратимами мав бойове завдання – закріпитися на позиції. Але згодом він отримав інформацію, що ворог ймовірно оточив їх.

"Я відчув, що зі мною щось станеться. Записав голосове повідомлення мамі і дружині. Не з першого разу вдалося записати, голос тремтів. Сказав, що зі мною все добре і я декілька днів не виходитиму на зв'язок", – згадує Андрій.

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Ворожий дрон скинув боєприпас просто під ноги командира роти – той миттєво здетонував та пошкодив обидві ноги Андрія. Командир сам наклав собі турнікети, але не вірив, що виживе.

"Росіяни були дуже близько – на сусідній вулиці. Я сказав хлопцям йти без мене. Відчував під собою велику калюжу крові. Вже поклав руки на турнікети, хотів їх послабити і сказав пошепки: "Мика, скоро побачимося!", – говорить ветеран.

Він пояснив: "Мика" – це позивний полеглого захисника Миколи Мялковського, близького друга Андрія Соломіна.

Андрій з Миколою Фото з архіву Андрія

В передсмертній агонії чоловіку здалось, що він почув голос загиблого друга, який сказав, що то має залишитися серед живих.

Поранений очікував на евакуацію 9 годин і втратив дуже багато крові. До тями він прийшов вже у Дніпрі, де лікарі розповіли, що Андрій дійсно був на волосині від смерті.

" Цілих 6 хвилин перебував у стані клінічної смерті. Десь я думаю, що "Мика" вів мене на тому шляху. Він завжди переймався за когось більше, ніж за себе", – каже Андрій.

Реабілітацію військовослужбовець проходив в Центрі Unbroken. Спершу погано тримав баланс, тож лікарям і пацієнту довелось докласти зусиль, або зміцнити м'язи та навчити Андрія пересуватися на кріслі колісному.

Андрій з медаллю, яку виграв за забіг Центр UNBROKEN

22 вересня у Києві Андрій Соломін взяв участь у "Забігу за двох". На кріслі колісному він здолав дистанцію в 1 км і за себе, і за друга "Мику". Більше того – фінішував першим.

"Перший старт з тобою, друже, і одразу золото! Без тебе б не зміг. І ми ж знаємо – воно точно не останнє. Дякую, що був поряд!", – сказав він.