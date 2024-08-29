"Йду жити в гори": ветеран 3 ОШБр із протезом ноги підкорює Карпати, щоб зібрати мільйон гривень

Український захисник Роман Колесник ("Добряк"), який втратив ногу на фронті, вирушив у похід Карпатами на протезі, щоб зібрати кошти для військових.

Ветеран "ССО Азов Київ" (нині 3 ОШБр) відкрив збір на 1 мільйон гривень та у своєму Instagram-блозі оголосив, що не повернеться з походу, поки не збере всю суму.

Чоловік уже піднявся на гору Петрос (2020 м), а нині збирається дійти до Заросляка (1330) і підкорити Говерлу (2061 м).

Благодійний соло-похід "Добряка" покликаний допомогти військовому зібрати кошти на потреби трьох різних відділень (штурмовиків, розвідників та операторів БПЛА).

На мільйон гривень придбають FPV-дрони, автівку та засоби РЕБ.

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"Добряк" відкрив збір на 1 млн гривень

Роман Колесник з позивним "Добряк" – ультрас київського "Динамо", який воював у складі сформованого на початку великої війни підрозділу "ССО Азов Київ", що потім став Третьою окремою штурмовою бригадою.

У травні 2022 року Роман отримав важке поранення: військовому ампутували ногу і встановили протез.

До повномасштабної війни Роман професійно займався кік-боксингом. Нині він також веде блог, записує музику та має власний бренд одягу.

Долучитися до збору "Добряка" можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше 32-річний ветеран "азовського" підрозділу Петро Скрипка пішки дійшов з Києва до Львова , аби зібрати кошти для поранених військових.