Коли на Київщині завершиться навчальний рік? Розповіли в КОДА

Більшість шкіл на Київщині закінчить навчальний рік до 31 травня

У більшості шкіл Київщини останній дзвоник пролунає до 31 травня. Однак у деяких навчальний рік затягнеться до середини червня.

Про це повідомила заступниця голови Київської обласної державної адміністрації Жанна Осипенко.

За її словами, у школах 66 громад області навчання закінчиться до 31 травня.

Для окремих освітніх закладів решти громад останній дзвоник прозвучить до 7 та 14 червня. Термін навчання в них продовжили через триваліші зимові канікули.

КОДА рекомендує школам не проводити гучних масових заходів з нагоди завершення навчального року та випускних вечорів.

"Потрібно зважати, в першу чергу, на вимоги безпеки, місткість укриттів у закладах освіти. Багато шкіл приймають рішення про проведення замість святкувань благодійних акцій, ярмарків на підтримку Збройних Сил України", – зазначила Осипенко.

Загалом цього навчального року на Київщині функціонувало 620 шкіл, 97% з яких працювали в очному та змішаному форматах.

Цьогоріч в області 9 клас закінчують 22,9 тисячі учнів. Прогнозують, що у 10 класі продовжать навчання 13 тисяч із них. Випускників 11 класу цьогоріч 11,3 тисячі.

У новому навчальному році на Київщині планують відкрити 990 перших класів, в яких навчатимуться понад 20,6 тисячі першокласників.

Нагадаємо, у КМДА повідомляли, що останній дзвоник для столичних школярів пролунає 31 травня.