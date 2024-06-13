На дні океану знайшли судно, що належало досліднику Антарктики: воно затонуло понад 60 років тому

Неподалік від берегів Канади "Мисливці" за затонулими кораблями знайшли судно "Квест", яким колись керував відомий дослідник Антарктики Ернест Шеклтон.

Корабель затонув понад 60 років тому, однак виявився майже неушкодженим, повідомляє CNN.

Команда міжнародних експертів виявила "Квест" за допомогою гідролокатора після 17-годинних пошуків. Цьому передували місяці досліджень та аналізу, які допомогли визначити найкращий район для пошуку затонулого корабля.

"Квест" знайшли приблизно за 28 кілометрів від узбережжя Канади.

Корабель "Квест" Print Collector/Getty Images

Ернест Шеклтон – англо-ірландський полярний дослідник, який очолив три британські експедиції до Антарктики.

У 1922 році під час стоянки на острові Південна Джорджія, перебуваючи у своїй четвертій експедиції, Шеклтон помер від серцевого нападу. Там його і поховали, а команда дослідника на кораблі "Квест" продовжили свій шлях. Однак плавання завершити не вдалося, а судно повернулося до Кейптауна, що в Південній Африці.

"Шеклтон був відомий своєю мужністю і блиском як лідер у кризові часи. Трагічна іронія полягає в тому, що це була єдина смерть, яка сталася на будь-якому з кораблів під його безпосереднім командуванням", – зазначив керівник пошукової експедиції Джон Гейгер.

Згодом "Квест" продали норвезькій компанії, він взяв участь у кількох експедиціях, а потім його використовували для полювання на тюленів.

Ернест Шеклтон на "Квесті" Central Press/Hulton Archive/Getty Images

Корабель затонув 5 травня 1962 року – його придавила крига у Лабрадорському морі біля берегів Канади. Екіпаж евакуювався і позначив останнє відоме місцеперебування "Квесту", що було за 2,5 кілометра від місця знахідки.

Наразі судно стоїть вертикально на глибині 390 метрів. Дослідники мають намір дослідити його та задокументувати артефакти.

Нагадаємо, археологи дослідили затонулий римський корабель IV століття і виявили на ньому новий тип амфори, яку використовували для транспортування олії.