На борту корабля, який затонув біля берегів Іспанії, археологи знайшли новий тип амфори
Археологи дослідили затонулий римський корабель IV століття і виявили на ньому новий тип амфори, яку використовували для транспортування олії.
12-метровий торговий корабель знайшли поблизу узбережжя Майорки (Іспанія) в 2019 році, повідомляє Arkeonews.
Результати аналізу виявлених керамічних предметів, які добре збереглися завдяки незначному пошкодженню корпусу корабля, опублікували в журналі Archaeological and Anthropological Sciences.
У вантажному відділі судна дослідники виявили керамічний посуд – переважно амфори, які використовували для зберігання та транспортування рибного соусу, оливкової олії та вина. Такі висновки зробили завдяки написам на кераміці, а також аналізу органічних залишків вмісту посудин.
Вивчення матеріалів амфор дозволило виявити чотири типи керамічних посудин, один з яких знайшли вперше. Нещодавно ідентифікована амфора з випуклим дном більша та важча за інші, її використовували переважно для транспортування рослинної олії.
Новий тип керамічного виробу назвали на честь місця його знахідки – Ses Fontanelles I.
Деякі інші амфори містили залишки продуктів тваринного походження, а також похідних від винограду, які могли використовувати як приправу.
Дослідники вважають, що типологія амфор вказує на те, що ймовірним регіоном їх виробництва були Картахени – місто і порт на південному сході Іспанії.
Винятковість збереженості корпусу й вантажу судна, а також написи на амфорах дають можливим скласти уявлення про пізньоантичну торгівлю в Середземному морі, зазначають автори дослідження.
Раніше ми розповідали про унікальну середньовічну скриню для зброї, яку знайшли археологи під час дослідження затонулого корабля.