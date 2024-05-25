Біля Філіппін знайшли уламки субмарини, яка потопила найбільше японських кораблів у Другій світовій

У Південнокитайському морі біля Філіппін виявили уламки підводного човна Військово-морських сил США. Субмарина відома значною кількістю потоплених японських кораблів у часи Другої світової війни.

Про знахідку корабля під назвою USS Harder (з англійської – сильніший), повідомляє The Telegraph та BBC.

За даними Командування військово-морської історії та спадщини США (NHHC), субмарину знайшли на глибині понад 900 метрів.

Підводний човен виявили у відносно неушкодженому стані. Корабель, як стверджує NHHC, лежить вертикально на кілю – поздовжній балці на нижній частині.

Знайдена субмарина, яка плавала під девізом "Удар їх сильніше", – один із найвідоміших в історії США кораблів, який потопив більше японських великих броньованих кораблів (лінкорів), ніж будь-який інший.

USS Harder потопили ворожі сили 29 серпня 1944 року під час спроби військових сил США відбити Філіппіни в Імперського флоту Японії. Разом із кораблем на дні опинилися 79 осіб екіпажу.

В останній тиждень бойових патрулювань субмарина потопила три японські есмінці (екскрадений міноносець – тип багатоцільових бойових кораблів) та серйозно пошкодила ще два, що сприяло поразці країни в морі.

"The Harder був втрачений у ході перемоги. Ми не повинні забувати, що перемога, як і свобода, має свою ціну", – сказав очільник Командування історії та спадщини ВМС США, адмірал у відставці Семюел Дж. Кокс.

Підводний човен та його екіпаж відзначили президентською нагородою за надзвичайний героїзм під час служби в період війни. Капітана USS Harder Сема Ділі посмертно отримав найвищу військову відзнаку США – Медаль Пошани.

NHHC заявили, що місце знахідки субмарини було "місцем останнього спочинку моряків, які віддали своє життя, захищаючи націю", і тепер до нього слід ставитися як до військової могили.

USS Harder був знайдений проєктом Lost 52, метою якого є пошук 52 американських підводних човнів, втрачених під час Другої світової війни.

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