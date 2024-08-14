Вперше за 8 років: біля "Вернадського" зазнімкували полярне сяйво

ВИПРАВЛЕНО 16.08 о 13:00

Українським полярникам вдалося зафіксувати південне полярне сяйво поблизу наукової станції "Академік Вернадський".

У Національному антарктичному науковому центрі зазначили, що це явище можна побачити надзвичайно рідко через те, що "Академік Вернадський" розташований досить далеко від південного магнітного полюса Землі.

Другою причиною є те, що біля наукової станції переважно хмарно, однак вже кілька тижнів була морозна погода та чисте небо.

"Щоб сяйво було видно біля "Вернадського", мають відбуватися сильні збурення магнітного поля Землі. Це буває нечасто. Приладами ми реєструємо такі події в геомагнітній обсерваторії.

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Однак побачити сяйво очима і зафіксувати на фото – велика удача, за мої вісім зимівель це сталося чи не вперше. Бо здебільшого коли прилади показують значні зміни магнітного поля, то в нас або небо затягнуте хмарами, або ж літній період, коли майже весь час світло", – пояснює геофізик Юрій Отруба.

Полярне сяйво в Антарктиді Національний антарктичний науковий центр

Науковці на приладах геомагнітної обсерваторії зафіксували бурю рівня К-8 за індексом Бартельса. Він описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом тригодинного інтервалу й може набувати значень від 0 до 9.

Полярне сяйво поблизу станції "Академік Вернадський" Національний антарктичний науковий центр

"На око воно виглядало як легка біла імла, трохи з рожевим відтінком. Але коли ми цю імлу сфотографували, то зрозуміли, що то і є сяйво, на фото проявилися зелений та фіолетовий кольори", – розказує геофізикиня 29-ї УАЕ Анна Соіна.

Полярники робили фото на фоні полярного сяйва Національний антарктичний науковий центр

Знімки зробили вночі 12 серпня – тоді ж, коли в деяких регіонах України спостерігали північне сяйво.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як виникають магнітні бурі та чи треба їх відстежувати.