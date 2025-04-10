Бійці "Червоної калини" провели переливання крові під обстрілами: її доставили до пораненого дроном

Бійці 14-ї бригади Національної гвардії "Червона калина" провели екстрене переливання крові пораненому побратиму, якого не могли евакуювати через постійні обстріли.

Резервну кров доставили дроном. Про історію порятунку бійця розповіли у пресслужбі бригади.

Під час запеклого бою з ворогом на Покровському напрямку один із військовослужбовців зазнав серйозного поранення – він швидко втрачав кров, а евакуювати чоловіка було неможливо через щільний вогонь.

Єдиним шансом врятувати військового було термінове переливання крові. Утім, в польових умовах без хірурга, плазми і стандартного медичного обладнання проведення процедури здавалося "майже неможливим".

"Рішення знайшли блискавично: резервну кров доставили… дроном. З тилу, де була мобільна медична точка, медики підготували контейнер із кров’ю, надійно закріпили його і дроном відправили просто на лінію вогню.

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Кров успішно скинули просто до укриття, де перебували побратими пораненого. Усе, що було далі – це командна робота та віра", – розповіли у бригаді "Червона калина".

Бійці роти розвідки провели переливання під керівництвом хірурга по відеозв’язку. Процедура пройшла вдало.

"Бійця вдалося стабілізувати й пізніше евакуювати в госпіталь. Сьогодні його стан стабільний. А вся історія – ще одне нагадування: у цій війні перемагають не лише зброя та дрони, а й рішучість, кмітливість і братерство", – наголосили у бригаді.

Нагадаємо, нещодавно медична служба 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" теж здійснила скид крові з дрона, щоб врятувати життя пораненого побратима. Боєць зазнав важкого поранення в шию, через що втратив багато крові.