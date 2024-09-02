Скільки шкіл в Україні досі не мають укриттів? Розповіли у МОН

Близько 1800 шкіл в Україні не мають укриттів – МОН

Наразі близько 1800 шкіл в Україні залишаються без укриттів. У низці громад будують одне сховище на 3-4 школи, щоб відновити очне навчання.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків в інтерв’ю для hromadske.

За його словами, станом на кінець минулого навчального року приблизно 75% шкіл мали укриття та працювали в очному або змішаному форматах. Очікується, що 1 січня 2025 року сховища матимуть близько 80% шкіл.

Торік на будівництво укриттів держава виділила 1,5 мільярда гривень. Їх вистачило на ремонт і зведення 187 захисних споруд.

Цього року сумарно на ці потреби розподілили 7,5 мільярда гривень. За ці кошти планують побудувати і відремонтувати 77 укриттів, з яких 24 – для профтехів.

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Водночас потреба в укриттях залишається великою: без сховищ залишаються близько 1800 шкіл.

Якщо в усіх школах будуть укриття, дітей на онлайн-навчанні стане менше, однак цей формат все одно не зникне.

"Є регіони, де навіть за наявності укриття відновити очне навчання неможливо – не дають такої змоги безпекові умови.

Першочергова потреба будівництва укриттів у школах, де можна буде відновити очне навчання. У низці громад ми будуватимемо одне укриття на 3-4 школи. Тобто сховище буде в так званій опорній школі, до якої автобусами підвозитимуть дітей з 2-3 сусідніх невеликих шкіл", – розповів Сташків.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки України розповіли, над чим працюватимуть в новому навчальному році.