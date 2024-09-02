НУШ і зміни у профтеху: МОН назвало 8 пріоритетів на цей навчальний рік

У Міністерстві освіти і науки України розповіли, над чим працюватимуть в новому навчальному році.

Зокрема, МОН продовжить реформу старшої школи, вдосконалюватиме профтехосвіту та оновлюватиме предмет "Захист України", повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

"Сьогодні ми знову розпочинаємо новий навчальний рік – у складних умовах і з непростими викликами.

Та цей день завжди особливий, адже він сповнений надій і нових можливостей. Тому, попри всі виклики, продовжуємо трансформувати кожну ланку освітньої сфери – це дошкільна освіта, НУШ в базовій школі та профільна освіта", – написав Лісовий.

Пріоритети МОН на 2024/2025 навчальний рік

Якісна дошкільна освіта

У МОН хочуть, щоб дошкільна освіта була доступна для всіх дітей, а батьки мали розширені права у виборі форм навчання. В закладах дошкільної освіти необхідне викладання англійської мови.

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Реформа старшої школи (старт у 2027 році)

Основні цілі, яких хоче досягнути МОН, це:

освіта для індивідуального розвитку;

академічний ліцей (10-12 класи);

вибір профілю навчання;

12-річна середня освіта;

відповідність міжнародним практикам.

НУШ: інвестиції в розвиток особистості та сучасні освітні можливості

Ця реформа передбачає зміни до типової освітньої програми для 5-9 класів, гнучкість для шкіл та більше можливостей для подолання освітніх втрат.

Цьогоріч на фінансування підручників виділено 1,5 млрд грн, стільки ж становить субвенція НУШ. Також передбачено кошти на підвищення кваліфікації вчителів.

Трансформація профтеху

Виділено кошти на 100 майстерень (88 майстерень – 549 млн грн з держбюджету, 12 майстерень – за кошти міжнародних партнерів).

10 закладів отримають профорієнтаційні майстерні (3,6 млн грн); плануються екскурсії для школярів, підтримка в стратегічному розвитку.

Також Німеччина вже виділила 20 млн євро для створення 2 центрів професійної досконалості. Застаріла інфраструктура буде оновлюватися.

Свобода вибору у вищій освіті

З’являться державні гранти для вступників на контракт від 15 тисяч грн і більше щорічно впродовж навчання (4 роки – на бакалаврат; 6 років на медичного магістра).

Також передбачені індивідуальні освітні траєкторії для студентів.

Освіта для кожного

Уряд вже схвалив Національну стратегію розвитку інклюзивного навчання до 2029 року.

МОН розвиватиме "Школу супергероїв": з’являться ще 6 освітніх центрів. Також працюватиме програма навчання та реабілітації осіб, які втратили зір унаслідок війни – "Точка дотику".

Школа офлайн: повернення дітей до безпечного очного навчання та поліпшення дистанційної освіти

У МОН анонсували побудову укриттів для шкіл (57 проєктів вже отримали фінансування за кошти субвенції, також виділено додаткові 5 млрд грн для шкіл і профтехів).

Дітей забезпечуватимуть девайсами для дистанційного навчання, а громади – автобусами для транспортування учнів до шкіл з укриттям (216 млрд грн).

У МОН додають, що орієнтуватиметься на потреби учнів залежно від життєвих обставин, місця перебування і доступу до очної освіти.

Оновлений предмет "Захист України"

Оновлення, зокрема, стосуються програми "Захисту України", у якій буде домедична допомога, тактична медицина, управління дронами, радіозв'язок, військові технології, топографія та тактика.

Виділено 100 млн грн на підвищення кваліфікації вчителів та 1,64 млрд грн для закупівлі оснащення (симуляторів, тирів, аптечок, тренажерів). Також підготовку вже пройшли 90 тренерів.

Міністерство наголошує, що хоче забезпечити рівний доступ до освіти.

"Наше завдання – створити освітнє середовище, яке формуватиме освічену, високомотивовану і патріотичну молодь. Молодь, яка зможе самореалізуватися та будувати омріяну країну, за яку ми боремося сьогодні", – додав Лісовий.

Нагадаємо, раніше у МОН придумали тимчасове рішення для шкіл без укриттів, щоб діти могли вчитися офлайн. Також відомство представило свій план діяльності до 2027 року.