600 зґвалтувань за тиждень: у Конго зафіксували спалах сексуального насильства через війну

У Демократичній Республіці Конго (ДРК) спалах бойових дій призвів до зростання випадків сексуального насильства.

Дитячий фонд ЮНІСЕФ зафіксував близько 600 випадків зґвалтувань протягом тижня після падіння міста Гома наприкінці січня, повідомляє французьке видання LeMonde.

У цих злочинах звинувачують усі сторони конфлікту: і повстанців угруповання M23, яких може підтримувати Руанда, і сили конголезького уряду.

Одним із трагічних прикладів є випадок у селі Чегера, приблизно за 50 кілометрів на північ від Букаву, столиці провінції Південне Ківу.

14 лютого туди прибули сотні озброєних чоловіків з міста Калехе, де тривали запеклі бої між M23 та армією ДРК (FARDC).

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Того ранку Паскаліс Ф., 40-річна фермерка та мати семи дітей, разом із 25 іншими жінками постраждала від зґвалтування. Вона розповіла, що троє чоловіків увірвалися до її будинку, погрожували зброєю та вчинили насильство.

За її словами, нападники розмовляли лінґала – мовою, поширеною на заході та півночі ДРК. Місцеві жителі кажуть, що впізнали на нападниках форму FARDC, але ця інформація не є точною.

Наприкінці січня, коли бойовики повстанського угрупування М23 почали захоплювати місто Гома, з місцевої тюрми втекли ув'язнені чоловіки. Одразу після цього вони зґвалтували і спалили живцем понад 160 жінок.

ООН стверджує, що у війні в ДРК сексуальне насильство використовують як зброю. Нагадаємо, за даними Офісу Генпрокурора України, російські окупанти також використовують сексуальне насильство як зброю і тактику ведення війни.