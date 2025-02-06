ООН: у Демократичній Республіці Конго зґвалтували і спалили живцем понад 100 ув'язнених жінок

У Демократичній Республіці Конго з тюрми міста Гома втекли ув'язнені чоловіки.

Організація Об'єднаних Націй з'ясувала, що після цього вони зґвалтували і спалили живцем понад 100 ув'язнених жінок, повідомляють The Guardian і BBC.

Трагедія сталась у в'язниці Мунзензе 27 січня, коли бойовики повстанського угрупування М23 почали захоплювати місто Гома.

У внутрішньому документі ООН йдеться, що зґвалтування з боку чоловіків-ув'язнених зазнали від 165 до 167 жінок. Більшість із них загинули у полум'ї, коли втікачі підпалили в'язницю.

"Трапилась велика втеча з в'язниці, в якій брали участь 4 тисячі в'язнів. У тій в'язниці також було кілька сотень жінок. Їх усіх зґвалтували, а потім підпалили жіноче крило. Опісля вони всі загинули", – сказала Вівіан ван де Перре, заступниця очільника миротворчої місії ООН у Гомі.

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Миротворці ООН не змогли відвідати в'язницю для подальшого розслідування "через обмеження з боку М23", тож імена злочинців наразі невідомі.

Раніше у Верховного комісара ООН з прав людини повідомляли, що різні угруповання бойовиків, які борються між собою у ДРК, використовують сексуальне насильство як інструмент ведення війни.

Довідково: M23 або "Рух 23 березня" – одна з багатьох збройних груп, що воюють проти конголезьких військ на східних територіях ДРК. За даними ООН, вона отримує підтримку від Руанди та налічує понад 8 тисяч бійців, здебільшого етнічних тутсі.

Група отримала назву М23 на честь дати підписання у 2009 році угоди між повстанською групою під проводом тутсі (НКЗН) і конголезьким урядом про припинення повстання на сході ДРК.

Уряд ДРК пообіцяв інтегрувати бійців тутсі в армію, захищати меншини та рівномірно розподіляти ресурси, однак у 2012 році колишні бійці НКЗН звинуватили уряд у невиконанні угоди й повстали знову.

Бойовики М23 кажуть, що прагнуть захищати конголезьких тутсі та інші меншини, зокрема від повстанських груп хуту, які втекли до ДРК після участі в геноциді 1994 року.