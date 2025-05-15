Вбивство в прямому ефірі: у Мексиці застрелили інфлюенсерку під час стріму у TikTok

У Мексиці в салоні краси застрелили 23-річну блогерку, яка вела пряму трансляцію у TikTok.

Вбивство Валерії Маркес розслідують як феміцид – вбивство жінки за гендерною ознакою, пише The Guardian.

У заяві прокурора йдеться, що дівчину вбили у вівторок 13 травня, у місті Сапопан. Вбивця зайшов до салону краси, де працювала дівчина, і вистрелив у неї.

У цей момент Валерія Маркес вела пряму трансляцію у TikTok. За кілька хвилин до інциденту вона сиділа за столом, стискаючи м'яку іграшку. На відео було чутно, як блогерка сказала: "Вони йдуть", а тоді голос на задньому плані запитав: "Гей, Вейл?"

"Так", – відповіла блогерка, перш ніж вимкнути звук прямої трансляції. За кілька хвилин після цього її застрелили.

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Поки дівчина стікала кров’ю, трансляція продовжувалась. Відеозапис обривався лише тоді, коли інша людина підняла телефон, і її обличчя на мить з'явилося перед глядачами. Хто це був, слідство не уточнює.

Раніше Валерія Маркес під час стріму зауважила, що "хтось прийшов до неї у салон, коли її не було, з "дорогим подарунком". Дівчина мала стурбований вигляд і сказала, що не планує чекати на повернення цієї людини.

Нагадаємо, у цей же день – 13 травня – У мексиканському штаті Веракрус під час передвиборчої кампанії застрелили кандидатку на посаду мера Текістепека Єсенію Лару Гутьєррес. Внаслідок нападу загинули ще троє людей, ще троє – отримали поранення.