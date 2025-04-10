Прийшов із квітами: у Києві засудили чоловіка, який під час побачення зґвалтував і вбив жінку

У Києві засудили чоловіка, який зґвалтував та задушив жінку

У Києві суд виніс вирок 50-річному чоловікові, який зґвалтував та вбив свою 69-річну знайому. Він проведе за ґратами 15 років.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними правоохоронців, у серпні 2024 року в зеленій зоні Святошинського району знайшли задушеною літню киянку. Згодом експерти встановили, що жертву також зґвалтували – внаслідок цього жінка отримала численні ушкодження внутрішніх органів.

Слідство встановило, що потерпіла пішла з засудженим на побачення.

"Чоловік прийшов на зустріч з квітами, на місцевому ринку купив жінці на її прохання овочі та пригостив алкоголем. Утім, зустріч на природі закінчилася сваркою, під час якої чоловік зґвалтував знайому, а потім задушив.

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Після цього він накрив тіло жінки покривалом та втік додому", – розповіли у прокуратурі.

Нападника засудили до 15 років позбавлення волі за зґвалтування та умисне вбивство (частина 2 статті 115 та частина 5 статті 152 Кримінального кодексу України).

Відомо, що обвинуваченого вже притягували до кримінальної відповідальності – у 2005 році він ніс покарання за зґвалтування та крадіжку в Криму.

Раніше ми розповідали, що на Київщині засудили 57-річного чоловіка, який ґвалтував власну онуку.