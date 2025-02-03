Допомога дітям сиротам завжди на часі, навіть в період воєнного стану

В умовах повномасштабного вторгнення, коли державний та місцеві бюджети відчувають нестачу ресурсів та всі фінансові спроможності скеровуються переважно на потреби оборони, заклади медико-соціального захисту як ніколи покладаються на допомогу, яку надають міжнародні та вітчизняні благодійні організації.

Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцький обласний будинок дитини "Надія"" Чернігівської обласної ради – єдиний заклад в Чернігівській області, в якому виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування віком від народження до шести років.

За даними закладу, на даний час у ньому виховується 44 дитини, із них 16 дітей з інвалідністю (в тому числі семеро дітей потребують паліативної допомоги).

В минулому році у закладі було відкрито відділення медико-соціальної реабілітації відкритого типу для реабілітації дітей та дітей з інвалідністю, які виховуються в сімʼях, від народження до шести років з ураженням центральної нервової системи, захворюваннями опорно-рухового апарату, розладами психіки та поведінки для цілодобового і денного перебування.

Минулого тижня у Прилуцькому обласному будинку дитини "Надія" завершили монтаж та облаштування палати наданими БО Колві сучасними медичними функціональними ліжками з протипролежневими матрацами, що повинно покращити умови для вихованців та полегшити роботу працівників.

Під час зустрічі з представниками БО Колві головний лікар Прилуцького обласного будинку дитини "Надія" Ющенко Надія Іванівна продемонструвала умови, в яких проводять навчання з дітками різних вікових груп.

Вона зазначила, що з урахуванням особливої спеціалізації закладу, з сучасними технічними засобами щодо облаштування місць для виховання та розвитку навичок, допомогу закладу надають уряди європейських країн, а також спеціалізовані організації, що дозволяє досягати висот прогресу з дітками, знаходити для них сімʼї та сприяти їх подальшій соціалізації.

Реквізити для надання допомоги:

Прилуцький обласний будинок дитини "Надія"

Генеральний директор Ющенко Надія Іванівна

Благодійний Р/р UA753052990000026005036306754

МФО 853592 в ГУ ДКСУ Чернігівської області

Код ЄДРПОУ 02774272







