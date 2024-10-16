"Коли виходиш на річку – це завжди лотерея": бойовий медик НГУ розповів про евакуацію поранених

Бойовий медик 34-го Херсонського полку Національної гвардії на псевдо "Пекар" – родом із Миколаєва.

У цивільному житті чоловік займався вебдизайном, а нині виконує обов’язки бойового медика підрозділу розвідки спеціального призначення.

Про роботу бійця на Херсонщині, складнощі завдань, гумор в критичних ситуаціях та мотивацію розповіли на Facebook-сторінці Нацгвардії.

"Важливо розуміти, що війна не завжди про те, щоб забирати життя. Іноді вона про те, щоб їх повертати", – розмірковує військовий.

"Пекар" виконує обов’язки бойового медика підрозділу розвідки спецпризначення НГУ

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Ще до служби "Пекар" проходив курс надання першої домедичної допомоги, тож бойову медицину обрав не випадково. Нині він працює на півдні України разом зі своїми побратимами та бере участь у складних операціях.

"Розвідка, пошук, наліт, мінування… Яке б завдання не було поставлене, я завжди у складі групи, що безпосередньо бере участь в операціях на лівому березі Дніпра", – розповідає гвардієць.

На напрямку, де "Пекар" виконує бойові завдання, немає можливості евакуювати побратимів броньованою технікою чи бодай звичайним автомобілем.

Тому бійці використовують човен, що досить сильно ускладнює евакуаційні заходи.

"У порівнянні з іншими транспортними засобами для евакуації, човен майже неможливо захистити від уламків, скидів чи дронів. Тому коли ти виходиш на річку – це завжди лотерея", – ділиться бойовий медик.

За словами чоловіка, підготовка до бойового виходу зазвичай триває майже добу. Підрозділ ретельно готується і враховує всі можливі варіанти розгортання подій під час операції.

Нацгвардієць неодноразово надавав медичну допомогу побратимам та військовослужбовцям з суміжних підрозділів під час щільного обстрілу противника.

За словами бійця, триматися в таких ситуаціях іноді допомагає гумор, та й жарти відіграють ледь не ключову роль у психологічній стійкості підрозділу.

"Якось накладаю пораненому на груди оклюзійну наліпку, тампоную йому одну руку. Одночасно проти нас працює ворожий танчик. Дивлюсь на пораненого і кажу: "Слухай, а підкури мені – все одно нічого не робиш". Він дістав цигарку другою непошкодженою рукою і таки підкурив мені. Здавалося б, така ситуація… Але разом посміялись", – згадує чоловік.

У Національній гвардії кажуть, що головна мотивація "Пекаря" – збереження миру в тилових містах України. Також його надихають люди, які чекають на українських захисників на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію бійця з позивним "Спортік", який працював тілоохоронцем, а зараз воює у складі Нацгвардії. Також бойовий медик "Циба" розповів про роботу в евакуаційній групі бригади "Спартан".