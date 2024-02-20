"Перший бій покаже, хто стане воїном". Історія штурмовика, який підірвався на міні і з протезом повернувся в бойову бригаду

У Руслана дещо вповільнена й обережна хода. Однак стороння людина зверне на неї увагу хіба на нерівній, перетятій місцевості.

Причина цієї обережності проста – у бійця немає правої ноги. На початку 2023 року він підірвався на протипіхотній міні.

Наступні 7 місяців важкопоранений Руслан, який служить штурмовиком 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, відлежав у госпіталях і переніс 9 операцій. А далі вдягнув протез і повернувся в бригаду.

"Українська правда. Життя" розповідає його історію.

Після втрати ноги Руслан переживає постійні болі, до яких поступово звик Усі фото: Ярослав Галас

"Чи страшно на бойових завданнях? Ви не розумієте – у мене від цього кайф!"

– Я добре пам’ятаю той день, – каже Руслан. – Ми заходили на нові позиції, я йшов попереду. Зробив крок, відчув під ногою "клац" і через долю секунди побачив, як у повітрі пролітає берця разом зі ступнею. Протипіхотна міна… Я одразу крикнув своїм: "Стояти, тут міни".

Це було о 6.14 – завжди дивлюся на годинник. Відповз на ліктях назад і о 6.16 наклав турнікет, а далі доповів по рації, що "300". О 7.05 мене доставили до медиків. Я знав, що робити, – один турнікет у мене висів на стегні, один на броніку й два в аптечці.

Руслана виручила інтенсивна підготовка на початку війни. Хоча в ЗСУ його відмовлялися брати. Коли 25 лютого чоловік прийшов у Полтавський військкомат і став у довжелезну чергу добровольців, вийшов офіцер і оголосив: "Хто без бойового досвіду, йдіть додому".

– Я не проходив навіть строкову службу – на початку 90-х армія була не модна, ось мама й порішала питання за ящик тушонки, – сміється Руслан. – Тому повернувся додому. А наступного дня у чат батьків, чиї діти займалися у спортивній секції (зокрема мій молодший син), прийшло повідомлення від тренера з пропозицією зібратися чоловікам, кому не байдужа доля країни. Я мисливець із багаторічним стажем, маю позашляховик і мисливську рушницю. Тому пішов.

У Полтаві тоді була філія підрозділу ССО, який набирав бійців. Після співбесіди добровольців розподілили по напрямках і почали навчати на полігоні. Паралельно групи виходили на бойові завдання.

Російські колони з броньованою та колісною технікою тоді підійшли до Гадяча, але далі просунутися не змогли – частину зупинили вогнем ЗСУ, а частина стала через нестачу пального.

За кілька днів почалося знамените "Гадяцьке сафарі" – росіян, що розбіглися з кинутої техніки, в довколишніх лісах виловлювали добровільні напіввійськові формування вперемішку з мисливцями й браконьєрами. Активну участь у "сафарі" взяв і підрозділ Руслана.

– Паралельно ми тренувалися на полігоні, і наш тренер придивлявся, у кого до чого хист, – продовжує Руслан. – Так я став сапером і отримав позивний "Інженер".

Навчання були дуже інтенсивні, але з нетрадиційним підходом, пригадує боєць.

– Наприклад, командир питає: "Як ти вночі в окопі відрізниш пластид (вибухова речовина – ред.) від гівна?" Так ось – пластид на смак гіркий – сміється Руслан. – А ще нас добре тренували по такмеду. 20 присідань у повній амуніції, 20 відтискань, встаєш і крутишся на місці із заплющеними очима. Медик крикне: "Вибух справа, поранені права рука й нога. Засікаю час". Ти падаєш і з заплющеними очима накладаєш турнікет. Коли я підірвався на міні, ці тренування виручили.

Але головні заняття стосувалися вибухової справи. Бійців учили поводитися з різними видами вибухівки, правильно закладати "подарунки" й дистанційно приводити їх у дію.

Інвалідність бійця можна помітити тільки на нерівній місцевості, якою важко пересуватися на протезі

Підривні групи часто виїжджали на бойові завдання й зупиняли ворожі колони в кількох сусідніх регіонах. Ще перед тренуваннями "Інженер" підписав розписку про нерозголошення, тому деталі операцій повідомляти не може. З цієї ж причини не показує й своє обличчя.

– Можу описати тільки в загальних рисах – ми четверо зупиняли колони з технікою й двома сотнями кацапів, – каже Руслан. – Після нашого "бум!" ворожі пісюни розліталися в різні сторони. А ми встали, обтрусилися від пилюки й пішли. Чи було страшно? Ви не розумієте – у мене від цього кайф!

Певний час підрозділ функціонував напівофіційно. Але коли почалися втрати (поранені й загиблі), хлопці зрозуміли, що треба легалізуватися.

Для поранених бійців це значить набагато менша бюрократія при лікуванні, а в разі загибелі рідні й близькі зможуть розраховувати на допомогу від держави.

– Ми спочатку ставилися до цього з гумором, – каже "Інженер". – Із нашим підрозділом дружив місцевий священник, який якось пообіцяв мені: "Не переживай – у випадку чого відспіваю за вищим розрядом!" Але сміх сміхом, а до деяких речей слід ставитися серйозно. Щоб потім рідні не ходили по судах і не доводили, що загинув при виконанні бойового завдання. Тому зрештою пішов у військкомат.

"Кладемо кацапів із кулемета, а вони залягають і трупи своїх перед собою котять, прикриваються…"

Руслан попросився в навчальний центр на Хмельниччині, щоб отримати сертифікат сапера, і йому це пообіцяли. Через кілька днів, коли він був на виїзді, з військкомату зателефонували й сказали бути за годину на місці – терміново виїжджає транспорт.

– Я швидко зібрав речі, прибув на місце, сів у автобус, який уже від’їжджав, і заснув – не спав перед тим дві доби. А коли прокинувся, виявилося, ще мене привезли не на Хмельниччину, а на Львівщину – на Яворівський полігон, де саперів не готують, – пригадує Руслан.

Через кілька днів "новобранця", котрий уже мав бойовий досвід, зробили інструктором із саперної справи й навіть запропонували підписати контракт, щоб залишитися служити на полігоні. Однак "Інженер" відмовився – захотів повернутися в бойову частину.

– У мене було відношення зі свого підрозділу ССО, і мені пообіцяли, що відправлять на старе місце, – каже Руслан. – А якогось дня скомандували: "За тобою приїхала машина, збирай речі". Я зібрав, сів у машину й мене привезли в 128 окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду.

Бригада тоді вела важкі оборонні бої біля Бахмута, і Руслана сходу зробили командиром відділення в гірсько-штурмовій роті.

– Ми тримали позиції на околиці Яковлівки, – згадує "Інженер". – Збоку посадка, де стояв наш суміжний підрозділ, а попереду соняшникове поле, з якого постійно лізли. Кладемо їх із кулемета, а вони залягають і трупи своїх перед собою котять, прикриваються…

Однієї ночі Руслан з побратимом побачив у тепловізор, як біля посадки йде група з семи бійців.

– Питаю по рації: "Наші чи пі*ори?" "Хвилинку, з’ясовуємо". За хвилину перепитую – мовчок. А треба реагувати, бо наближаються. Гранатометник пропонує: "Давай шмальнемо з підствольника метрів за 20 перед групою й подивимося, куди побіжать.

Якщо в посадку – наші, а в соняхи – пі*ори. Шмальнули – побігли в соняхи. Все ясно. Взяли гранатомет, кулемет і всіх вичухали. До речі, кулеметник у нас невисокий, то спочатку ставав на ящик, щоб зручніше стріляти. Але за два тижні під ногами стільки відстріляних гільз зібралося, що і ящик став не потрібним, – розповідає військовий.

На початку минулого року 128 ОГШБр перевели на Запорізький напрямок. Під час заходу на нові позиції Руслан і підірвався на протипіхотній міні.

Перші місяці лікування він переживав страшні болі (які повністю не зникли й досі). А далі поступово звик.

– Після кількох операцій мене відправили на реабілітацію додому, – каже "Інженер". – Дружина на роботі, син у школі, а мені піднятися по 19 сходинках за допомогою милиць – суцільна мука. Потім прийшов протез, я призвичаївся до нього й ходити стало легше.

Руслан міг залишитися вдома, але вирішив повернутися й воювати далі

"Перший бій покаже, хто стане воїном"

ВЛК дала Руслану 2 групу інвалідності, з якою з армії звільняють. Але він поїхав на Закарпаття в штаб бригади й написав заяву, що під власну відповідальність буде служити далі. І повернувся в зону бойових дій.

– Я дуже хотів на бойові позиції, просився кулеметником, кажу: "Ви ж розумієте, що не втечу!" – каже Руслан із усмішкою. – Але не поставили, взяли інструктором. До речі, ті позиції, на які ми тоді заходили, перевіряли сапери з нашого інженерно-саперного підрозділу. Запевнили, що все розмінували. Я потім довго думав, що скажу їм, коли повернуся. І ми поспілкувалися. Тепер усі необхідні для тренувань боєприпаси отримуємо без будь-яких зволікань.

Останні кілька місяців "Інженер", котрому нещодавно виповнилося 50 років, навчає новоприбулих штурмовиків на тренувальному майданчику, облаштованому за кілька десятків кілометрів від передової.

Прошиті кулями металеві мішені свідчать, що на полігоні йдуть інтенсивні тренування

Своєрідний мініполігон весь у вирвах від вибухів гранат і пострілів РПГ, а металеві мішені багаторазово прошиті кулями з автоматів і кулеметів.

– Хлопці приїжджають із навчальних центрів і кажуть, що двічі стріляли з автомата по вісім патронів, а гранати й РПГ бачили тільки на картинці, – каже Руслан. – Так що в мене тут багато роботи. До того ж зі здоров’ям у багатьох далеко не все добре. Прислали недавно чоловіка за 50 років вагою 130 кілограмів, котрий навіть ходити швидким кроком не може через задишку. То який із нього штурмовик?

З мотивацією в новобранців теж не дуже, скаржиться "Інженер".

– Добровольців мало, ті, хто був "запаяний" на захист країни, давно воює або й загинув. А зараз привозять тих, хто майже два роки ховався по селах, умовно кажучи, пас корів. Як я їх мотивую? Зразу кажу, що ми всі помремо, просто кожен у свій час. Сміються. А що – я ж правду кажу, – й сам сміється Руслан. – Є й хороші люди, з бойовим настроєм, із них можуть вийти справжні бійці. Перший бій покаже, хто стане воїном, а хто налякається і толку з нього ніякого.

Практичні заняття Інженер поєднує з теоретичною підготовкою

Вдома Руслана чекає дружина з 11-річним сином. На питання, як рідні сприйняли той факт, що він після поранення міг залишитися вдома, але знову пішов воювати, боєць відповідає з гумором:

– Моя дружина лікар, то зразу сказала, що я йо*нутий. А якщо серйозно, то рідним, звичайно, важко, коли глава сім’ї на війні. Дружина собаку купила, коли я пішов… Але мусить же хтось бути й тут.

Згідно з російськими пропагандистськими наративами, Руслан взагалі не мав би воювати. Адже в нього російське коріння, та ще й з військовим червоноармійським бекграундом.

– Мій дід по батьковій лінії з Тюменської області, етнічний росіянин, а бабуся з Полтавщини, – пояснює "Інженер". – Під час Другої світової німці вивезли бабусю на примусові роботи, а в 1945-му дід її звільняв. Йому було 40, їй 17. Так і познайомилися, а потім одружилися. Дід був кадровим військовим, високопоставленим командиром, після закінчення війни якийсь час служив у Польщі, де залишалися радянські війська.

Утім, "червоноармійське" коріння Руслана не спрацювало в потрібному для роспропаганди руслі, він добре знає історію України, яка трагічним чином відбилася й на його рідних.

– По маминій лінії моя бабуся жила на Сумщині й мала 12 дітей, – продовжує Руслан. – Вона пережила голодомор. Чоловік, намагаючись врятувати родину, зібрав із дому цінні речі й поїхав у місто, щоб продати й купити якихось продуктів. І не повернувся, пропав.

Жінка залишилася сама з дітьми, восьмеро з них не пережили голодомор… Я добре пам’ятаю, як бабуся до останніх днів ховала по хаті продукти "про запас", а мама сердилася, бо не могла зрозуміти, звідки міль. Ненавиджу росіян усім серцем. Шкодую лише, що рано втратив ногу й мало їх покришив. Але ще повоюю, хай навіть без ноги.

Ярослав Галас, офіцер 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, спеціально для УП. Життя

