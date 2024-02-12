"Цього навчити можна кожного": бойовий медик "Циба" розповів про роботу в евакуаційній групі

Військовий медик з позивним "Циба" працює в евакуаційній групі бригади "Спартан". Чоловік "познайомився" із тактичною медициною на початку повномасштабного вторгнення і має вже майже два роки досвіду на війні.

"Бойовим медиком може стати кожен", – цитують "Цибу" у Національній гвардії.

Евакуаційна група "Циба" складається з медика та водія. Головне її завдання – швидко зреагувати на виклик й стабілізувати стан поранених бійців для їх подальшого евакуювання до стабілізаційного пункту.

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"Алгоритм дій не важкий, однак в ньому важлива кожна деталь і хвилина, бо йдеться про життя людей", – каже "Циба".

Знання, які чоловік отримав під час здобуття освіти фельдшера, знадобилися йому лиш частково, адже в тактичній медицині допомога надається по-іншому, ніж у цивільній, розповідає чоловік.

"Різниця в тому, що на фронті провідну роль відіграють швидкість і послідовність дій. Цьому можна навчити кожного, тому бойовим медиком може стати будь-яка людина. Головне – бажання", – каже нацгвардієць.

Також важливими є засоби, якими можна допомогти пораненим – комплектування машини евакуації та особистого рюкзака медика.

Зокрема, в машині мають бути жорсткі та м’які носилки. Другі, зазвичай, використовують для транспортування пораненого або якщо його потрібно діставати звідкись, каже "Циба".

Фото: НГУ

"Повинен бути рюкзак, у якому є все для надання медичної допомоги, поки веземо бійця: бандажі, перев’язки, крапельниці й всі знеболювальні препарати. Рюкзак необхідний і для того, щоб виходити на позицію.

Якщо людина перебуває в машині, то все необхідне в нас є всередині: турнікети, бандажі, рукавички, ножиці, щоб зрізати броню, шприци, перев’язувальні матеріали, оклюзійні пов’язки та бинти. Все це потрібно для того, щоб довести людину до стабілізаційного пункту", – розповідає нацгвардієць.

Медик зауважує, що в роботі є як тяжкі моменти, так і приємні, які дають наснагу продовжувати службу.

"За весь час роботи наш екіпаж врятував більше сотні життів воїнів. Приємно, коли ми надаємо допомогу, рятуємо життя нашим хлопцям і бачимо, що вони одужують", – додав медик.

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