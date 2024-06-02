Прямо з фронту до сина на День народження: полярники показали щемливе відео сюрпризу бійця

Полярник Олександр Книжатко, який рік працював дизелістом на станції "Академік Вернадський", а потім став до лав ЗСУ, прямо з фронту приїхав привітати сина з Днем народження.

Щемливе відео зустрічі опублікували у Національному антарктичному науковому центрі.

Хлопець зараз навчається в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу. Там і відбулася несподівана зустріч.

Вона стала справжнім сюрпризом для Северина: він так стрімко біг обіймати батька, що ледь не збив його з ніг.

Зараз Олександр Книжатко з побратимами захищає Україну на гарячому харківському напрямку.

"Коли перебуваєш на фронті – змушений жити одним днем. Усе, чим ти керуєшся, – це поставлені військові задачі й збереження життя побратимів. Проте на задньому тлі завжди присутні думки про рідних.

Близько місяця я чекав моменту, в якому до останнього дня не було впевненості. Сісти в потяг, щоб неочікувано привітати сина з днем народження, 16-річчям. І врешті-решт найглибше бажання здійснилося", – зізнається військовий.

У Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу (раніше – технікумі), де зараз навчається Северин, 25 років тому вчився й сам Олександр. Там же десятки років працювали викладачами його бабуся та дідусь, розповідають полярники.

"Бажаємо, щоб таких радісних несподіваних зустрічей було якомога більше по всій Україні. А нашим захисникам хочемо сказати: "Бережіть себе. Ви нам дуже потрібні", – прокоментували ролик у НАНЦ.

Раніше українські полярники показали відео зустрічі з групою косаток і горбатих китів.