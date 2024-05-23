Українські полярники показали відео зустрічі з групою косаток і горбатих китів

Під час одного з виходів в океан українські полярники зі станції "Академік Вернадський" натрапили на групу горбатих китів і косаток.

Відео зустрічі оприлюднив Національний арктактичний науковий центр.

"Одна група складалася з традиційних для цього району горбатих китів. В ній було до 8 дорослих тварин. Вони визирали з води, ляскали плавцями, виявляли інші форми комунікації", – розповів біолог 29-ї Української антарктичної експедиції Світозар Давиденко.

Зазначається, що близько семи швидших косаток курсували між повільнішими китами й вистрибували з води.

"Це були косатки типу В1, які живляться переважно ластоногими. Ймовірно, вони шукали, чи немає поруч горбанів морських котиків, які зараз активно переміщуються і можуть плисти поруч з китами, неначе ховаючись серед них", – пояснює Давиденко.

Полярникам, які стали очевидцями такого переміщення, зробили фото й відео китоподібних. Їх згодом використали для фотоідентифікації тварин. Ця інформація буде внесена до міжнародної бази даних для вивчення міграції та стану популяцій китоподібних.

"Особливо цінними є дані про косаток, отримані в пізню осінь і зиму, адже більшість досліджень в Антарктиці проводять улітку", – повідомили в Національному арктактичному науковому центрі.

Торік українським біологам уперше в історії вдалося відібрати зразки шкіри та жиру косаток.

Раніше полярники показали дивовижні фото морських котиків в Антарктиці.