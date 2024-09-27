"Усе відбувалося у присутності дітей": буковинцю оголосили вирок за домашнє насилля

У Чернівецькій області прокурори винесли обвинувачення 37-річному чоловіку, який систематично чинив домашнє насилля над дружиною.

Його ув'язнили на 2 роки, повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці зазначають, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, систематично ображав, залякував, принижував та погрожував своїй дружині фізичною розправою.

"Усе це відбувалося у присутності дітей", – додають правоохоронці.

Раніше чоловіка вже відбував покарання за вчинення домашнього насильства – виправні роботи та 6 місячний арешт.

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Але це ніяк не впливало на поведінку обвинуваченого. Не зупиняло його й те, що його дружина чекає на восьму дитину.

Після реєстрації ще одного факту домашнього насилля, яке трапилось в січні 2024 року, правоохоронці ініціювали переїзд матері і дітей до міжнародного кризового центру матері та дитини "Місто Добра".

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У ОГП нагадали, що отримати кваліфіковану консультацію для протидії домашньому насиллю можна:

на урядовій гарячій лінії 1547;

на національній гарячій лінії для дітей та молоді за номерами 116 111 або 0800 500 225;

в Instagram: childhotline_ua;

в Telegram: CHL116111;

на національній гарячій лінії із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації: 0800 500 335 або 116 123 (короткий номер з мобільного).

Також є низка громадських організацій, які можуть надати не лише фахову допомогу, а й прихисток для жінок та дітей.

Нагадаємо, "Міста добра" – організація, яка надає прихисток мамам з дітьми у Чернівцях. Також є хоспіс для дітей, прихисток для дітей з інтернатів та стареньких, яких евакуювали з прифронтових територій, та навіть – для хвостиків.