Бюджетний ремонт? З ЛЕРУА МЕРЛЕН це реально!

Фото: пресслужба Леруа Мерлен Україна

Бажаєте оновити оселю, щоб була сучасною і затишною? LEROY MERLIN допоможе зробити це максимально вигідно і запропонує всі товари, які вам можуть знадобитися під час ремонту, а також унікальні пропозиції, які виготовляються на замовлення торговельної мережі.

"Стратегія розвитку ЛЕРУА МЕРЛЕН в Україні базується на принципі щоденних низьких цін для наших клієнтів, що дає нам можливість адаптуватися до реалій зниженого рівня купівельної спроможності населення. Ми прагнемо надати людям можливість купувати якісні товари для ремонту та декору оселі за доступними цінами, які дозволяють створити комфортніші умови для життя", – повідомила директорка з омнікомерції LEROY MERLIN Надія Гануліч-Манукян.

Стильна ванна кімната

Сантехника Sensea. Фото: пресслужба Леруа Мерлен Україна

Ремонт у ванній зазвичай потребує багато часу й коштів. Душові, ванни та унітази купують не щодня, тому головне — щоб вони були надійними та служили довго. Саме за цим принципом підбирають асортимент товарів у відділ сантехніки фахівці ЛЕРУА МЕРЛЕН. Тут добре знаються на якості, тому мають в асортименті сантехніку перевірених італійських, чеських, польських брендів. А крім того, товари власної торговельної марки Sensea, яка представлена вже в 14 країнах світу.

"Перевага сантехніки Sensea у тому, що вона створюються з урахуванням реальних потреб людей — їхніх звичок, стилю життя й очікувань від сучасної ванної кімнати. Всі моделі мають ідеальне співвідношення ціни та якості, адже вони виробляються для великої мережі ЛЕРУА МЕРЛЕН по всьому світу", – розповідає керівниця відділу продажів сантехніки та меблів Анастасія Чупріянова.

Також у ЛЕРУА МЕРЛЕН є понад 500 варіантів керамічної плитки та керамограніту. Величезний вибір розмірів, кольорів і фактур допомагає знайти ідеальну плитку, яка підійде під ваш стиль і бюджет.

У тренді зараз великоформатна плитка, наприклад, 60×120 см, яка має крутий вигляд як на підлозі, так і на стінах. Не втрачає популярності плитка під дерево у розмірі 15*60. Багато років топ продажів – керамограніт із малюнком мармуру та каменю.

Модульні меблі – просте рішення складних задач

Передпокій, вітальня, ванна чи кухня — у LEROY MERLIN є модульні меблі для кожного куточка вашого дому. Вони легко адаптуються під розміри та потреби саме вашого простору.

Шафу можна зібрати як конструктор: додати секції для довгого одягу, полиці, шухляди, обрати двостулкові або розсувні двері — усе на ваш смак і під ваші задачі. Для ванної — понад 25 моделей тумб із вологостійких матеріалів у різних кольорах і стилях.

Пропозиція щодо кухонь вражає швидкістю виконання та варіантами моделей. Кухонні меблі виготовляються з польських корпусів та італійських фасадів. Покупець може прийти до магазину з власними замірами і за ними у відділі безплатно зроблять проєкт: підберуть форму, колір та фурнітуру і прорахують попередній бюджет. На виготовлення і встановлення йде не більше трьох днів. При цьому якість підтверджується європейським сертифікатом і гарантійним терміном експлуатації на 25 років. До речі, нову кухню LEROY MERLIN можна придбати з відтермінуванням платежу.

Кухня Oxford. Фото: пресслужба Леруа Мерлен Україна

Ремонт з LEROY MERLIN: розумний вибір для стильного дому

Якісний ремонт не обов’язково має бути дорогим. Головне – правильно обрати матеріали. У LEROY MERLIN зібрані товари та матеріали, що поєднують якість, доступну ціну й актуальний дизайн. А наші консультанти завжди поруч, щоб допомогти знайти рішення саме під ваш проєкт.