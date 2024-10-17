Католицька церква Лос-Анджелеса виплатить понад 800 млн доларів жертвам сексуального насильства

Католицька церква Лос-Анджелеса виплатить 880 мільйонів доларів постраждалим через сексуальне насильство, скоєне священнослужителями над дітьми.

Це наймасштабніший випадок у рамках однієї діоцезії (аналог єпархії у східних християнських церквах), повідомляє The Washington Post.

Всього йдеться про 1353 постраждалих через сексуальне насильство. Деякі з позовів датуються ще 1940-ми роками.

Злочини над неповнолітніми скоювало духовенство архідіоцезії, миряни, священники релігійних орденів і духовенство з інших діоцезій, які служили в Лос-Анджелесі.

"Від щирого серця прошу вибачення за кожен з цих інцидентів. Я сподіваюся, що це врегулювання забезпечить певний ступінь зцілення від того, що пережили ці чоловіки й жінки", – зазначив архиєпископ Лос-Анджелеса Хосе Х. Гомес.

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Адвокат позивачів висловив вдячність за те, що церква визнала свої помилки, і "хоча немає грошей, які можуть замінити те, що було відібрано у цих 1353 хоробрих людей, які десятиліттями страждали в мовчанні, є справедливість у відповідальності".

Фінансуватиметься відшкодування коштом "резервів, інвестицій і позик, а також інших активів", але не пожертвуваннями.

Раніше Католицька церква Іспанії попросила вибачення у жертв сексуального насильства, вчиненого духовенством. Однак поставила під сумнів масштаби злочинів.

Так, уповноважений з прав людини Іспанії оприлюднив дані опитування 8000 людей, згідно з якими 1,1% з них зіштовхувалися з насильницькими діями від духовенства.