Засновник церкви вчиняв сексуальне насилля щодо 12-річної дівчини: справу передають до суду

На Рівненщині завершилося досудове розслідування у справі про сексуальне насильство над 12-річною дівчинкою. Його, за версією слідства, вчиняв засновник релігійної організації.

Як повідомили "УП. Життя" в Асоціації жінок-юристок "ЮрФем", у ході досудового розслідування правоохоронці отримали достатньо доказів для зміни підозри у справі та нової кваліфікації вчиненого злочину. Тепер кривднику загрожує довічне позбавлення волі.

"Чоловік познайомився з дівчинкою через соціальні мережі та, увійшовши в довіру, висловлював пропозиції про зустрічі для досягнення певних цілей.

Надалі при цих зустрічах вчиняв розпусні дії та дії сексуального характеру щодо малолітньої", – розповіла адвокатка Лілія Штундер.

Підозрюваний продовжує перебувати під вартою. Далі відбудеться судовий розгляд справи.

Чоловіку загрожує позбавлення волі терміном 15 років або ж довічно, додали в асоціації.

Нагадаємо, наприкінці липня до Асоціації звернувся чоловік, який розповів, що його донька постраждала від дій сексуального характеру з боку невідомого йому чоловіка.

Він не знав, як правильно вчинити, оскільки такі дії відбувалися тривалий час і, за словами його доньки, за її згоди.

Пізніше кривдника взяли під варту.