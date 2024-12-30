Рік знову пролетів надто швидко? Поради експертів, як сповільнити сприйняття часу

Кінець року – це час, коли ми чуємо безліч звичних фраз на кшталт "Цей рік пролетів так швидко". Але чи справді час минає швидше з кожним роком? За словами дослідників, відповідь на це питання може залежати від того, як ми сприймаємо час з психологічної точки зору.

Про це пише The Guardian.

Рутою Огден з Ліверпульського університету провела дослідження, яке показало, що більшість людей у Великій Британії та Іраку дійсно відчувають, що святкові періоди, як-от Різдво або Рамадан, наближаються швидше з кожним роком.

Причини такого явища можуть бути різними, але однією з основних є те, що святкові прикраси та реклама з’являються в магазинах все раніше. Проте це також може бути наслідком того, як ми психологічно сприймаємо час.

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Психологи стверджують, що сприйняття часу залежить від нашої діяльності та емоційного стану. Коли ми займаємося чимось цікавим і захоплюючим, нам здається, що час здається, ніби пролітає непомітно. Водночас коли ми нудьгуємо або займаємося рутинною, час ніби тягнеться довше. Проте це не означає, що час справді рухається швидше або повільніше.

Це підтверджується численними дослідженнями, де люди, які проводили час без годинників або сонячного світла (наприклад, у печерах), не могли точно оцінити, скільки часу пройшло. Вони думали, що провели лише кілька місяців, хоча насправді це був рік або навіть більше.

Одне з пояснень цього явища полягає в тому, що ми використовуємо пам'ять як маркер часу. Наш мозок не постійно фіксує всі деталі, що відбуваються навколо нас. Ми більше запам'ятовуємо нові й емоційно насичені події, тоді як періоди, наповнені рутинною діяльністю, можуть забуватися швидше.

Коли ми згадуємо такі моменти, вони здаються коротшими, оскільки в нашій пам'яті немає багато нових вражень, на яких можна було б зафіксувати час. Психолог Марк Віттман з Інституту психології в Німеччині називає це явище "відчутним часом", яке залежить від індивідуального досвіду та емоцій.

Дослідження також показують, що подорожі та зміна оточення можуть сповільнити наше сприйняття часу. Коли ми перебуваємо в новому місці, сприйняття часу змінюється – ми стаємо уважнішими до навколишнього світу, спостерігаємо нові деталі, а це сприяє створенню нових спогадів.

Так, для багатьох людей подорожі є одними з найбільш незабутніх моментів життя. Експерти у галузі психології зізнаються, що періоди життя за кордоном, коли вони перебували в нових країнах і культурах, здаються одними з найдовших і найцікавіших у їхньому досвіді.

Проте не обов'язково вирушати в подорожі або витрачати великі гроші на відпустку, щоб сповільнити сприйняття часу. Як зазначають експерти, зміна будь-яких звичних аспектів життя, наприклад, нове хобі або прогулянка в незнайомому районі, може допомогти. Кожен новий досвід стимулює мозок створювати більше спогадів і вражень – через це час стає "повільнішим" у ретроспективі.

Замість того, щоб стресувати через новорічні обіцянки чи дедлайни, спробуйте інвестувати час у щось, що дійсно принесе вам радість і залишить по собі спогади. Ось кілька порад, які допоможуть уповільнити час:

Проводьте час на природі. Дослідження показують, що перебування на свіжому повітрі, особливо в лісі або біля води, має заспокійливий ефект і допомагає нам бути більш уважними до навколишнього світу.

Будьте уважними. Кожен день може стати більш значущим, якщо ми зосереджуємо увагу на деталях, навіть якщо здається, що нічого нового не відбувається. Наприклад, зверніть увагу на зміну пори року, кольори на вулиці або нові звуки.

Займайтеся новими видами діяльності. Спробуйте вивчити нову мову, зайнятися спортом чи творчістю. Це не лише збагачує ваше життя, а й уповільнює сприйняття часу.

Записуйте свої спогади. Ведення щоденника або заміна "списку справ" на "список досягнень" допоможе вам краще усвідомити пройдений час і зробить рік довшим на емоційні моменти.

Загалом, якщо ви хочете, щоб час здавався більш значущим, зосередьтеся на нових враженнях, будьте більш уважними до навколишнього світу і пам’ятайте, що кожен момент може стати незабутнім, якщо ви дійсно проживаєте його.

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