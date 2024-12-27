Коли свята вже на порозі: експрес-добірка новорічних подарунків від українських майстрів

Магія новорічних свят вже витає у повітрі. Якщо ви досі у пошуках ідеальних подарунків для рідних, друзів чи колег – ми вже все продумали за вас!

"УП. Життя" зібрала ідеї подарунків, що промовляють затишком, турботою та українським колоритом. У добірці – вишукані ялинкові прикраси, ароматні свічки, затишний текстиль та ще купа різних виробів від українських майстрів на будь-який смак.

Ялинкові прикраси та декор

Не буває занадто багато ялинкових прикрас! А якщо вони ще й українського виробництва – це безпрограшний варіант подарунка у період зимових свят. Обирайте керамічні, скляні або текстильні прикраси від українських майстрів – і той, кому ви їх даруєте, незчується від радощів.

Вироби Grono зі скла та порцеляни з українським характером. Фото від виробників Вироби GUNIA Project, натхненні народними орнаментами, із застосуванням ручного розпису та увагою до деталей. Фото від виробників Неповторні керамічні колекції Sweet Ukraine ручної роботи. Фото від виробників Ялинкові прикраси Koza Dereza з текстилю ручної роботи з елементами вишивки. Фото від виробників Легендарна фабрика ялинкових прикрас “Клавдієво”, яка десятиліттями виготовляє скляні ялинкові іграшки ручного розпису. Фото від виробників

Де купити:

Grono;

GUNIA Project;

Sweet Ukraine;

Animalism;

Koza Dereza;

Фабрика ялинкових прикрас "Клавдієво".

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Текстиль для дому

Постільна білизна та пледи – завжди виграшний варіант подарунка у зимовий сезон. Також варто придивитися до подарункових серветок та скатертин, які можуть додати оселі затишку та святкового настрою. А якщо вони ще й від українських майстрів, то навіть вареники на них смакуватимуть краще!

Високоякісний текстиль NaDi з натуральних матеріалів. Фото від виробників Пледи та ковдри Sleeping Cat, що огортають теплом і створюють атмосферу комфорту. Фото від виробників Якісний домашній текстиль Soft25, що пасуватиме до будь-якого інтер'єру. Фото від виробників Вовняні пледи преміум-якості Woolkrafts, що забезпечують тепло та комфорт. Фото від виробників Вишуканий текстиль Leglo для святкових інтер'єрів. Фото від виробників

Де купити:

NaDi;

Sleeping Cat;

Soft25;

Woolkrafts;

Leglo.

Посуд та кераміка

Керамічний посуд – це не лише елемент сервірування, а й стильний подарунок, який стане окрасою будь-якого столу. Тому сміливо даруйте тарілки, чашки та глечики ручної роботи, які чудово підійдуть як для щоденного вжитку, так і для святкових вечорів.

Скляний посуд Concept Glass українського виробництва для святкових застіль. Фото від виробників Унікальний посуд YAKUSH з переробленого скла. Продукція поєднує в собі багатовікові традиції українського ремесла та сучасний дизайн. Фото від виробників Вишукана українська порцеляна Dovbysh Porcelain з багаторічними традиціями. Фото від виробників Керамічний посуд YAGLYNA з орнаментами, натхненними українською природою та традиціями. Фото від виробників

Де купити:

Concept Glass;

YAKUSH;

Dovbysh Porcelain;

YAGLYNA .

Кава

Кава – це більше, ніж просто напій. Вона рятує наші понеділки, додає радості у похмурі зимові ранки, втішає та заспокоює серед неспокійних днів. Лімітовані бленди, моносорти чи готові подарункові бокси – обирайте подарунок залежно від смаків отримувача. Хорошій каві завжди знайдеться місце в будь-якому домі.

"Фунт Кави" спеціалізується на традиційних обсмажках кавових зерен, які максимально розкривають природний смак та аромат кожного сорту. Фото від виробників Foundation Coffee Roasters відомий своїм авторським підходом до обсмажки. Створюють купажі з унікальними смаковими профілями. Фото від виробників 25 Coffee Roasters спеціалізується на виробництві свіжообсмаженої кави. Кожен сорт тут має свій неповторний смаковий профіль. Фото від виробників Escobar спеціалізується на обсмажці зерна та виведенні нових смаків для кавових гурманів. Фото від виробників Balmy Coffee створює неповторні бленди для особливих моментів. Фото від виробників

Де купити:

Фунт Кави;

Foundation Coffee Roasters;

25 Coffee Roasters;

Escobar;

Balmy Coffee .

Аромати та свічки

Ароматичні свічки та дифузори – це універсальний подарунок, що створює атмосферу спокою та затишку. Вибирайте нейтральні аромати, якщо сумніваєтесь у вподобаннях отримувача. Стильна упаковка та натуральні компоненти стануть додатковим бонусом.

Polumiani спеціалізуються на створенні свічок з натурального соєвого воску та ефірних олій. Їхні аромати ніжні, ненав’язливі, але стійкі. Фото від виробників Plamis створюють свічки ручної роботи, що наповнюють простір особливою атмосферою. Фото від виробників Tarlini.home спеціалізуються на свічках та дифузорах, що створюють атмосферу домашнього тепла. Фото від виробників Ароматичні свічки Floral hands з квітковими екстрактами та ефірними оліями. Фото від виробників

Де купити:

Polumiani ;

; Plamis;

Tarlini.home;

Floral hands .

Подарункові набори

Хіба це не ідеальний варіант подарунка, коли все класне зібрали в одну коробочку, додали бантик і упакували замість вас? Подарункові бокси – це зручний і продуманий варіант для тих, хто хоче зробити класний подарунок без зайвих клопотів.

"Твій бокс" спеціалізується на створенні подарункових наборів, що підходять для будь-якої нагоди. Фото від виробників Кожен набір GIFT Factory ретельно підібраний і красиво оформлений. Фото від виробників RealBox фокусується на елегантному оформленні та високоякісному наповненні своїх наборів. Фото від виробників Box4You пропонує можливість зібрати подарунковий набір з урахуванням індивідуальних уподобань отримувача. Фото від виробників Подарункові набори THE BOX преміум-класу, у яких продумана кожна деталь: від вибору наповнення до естетики пакування. Фото від виробників

Де купити:

Твій бокс;

GIFT Factory;

RealBox;

Box4You;

THE BOX.

Солодощі та гастрономічні подарунки

Шоколад, мед, джеми – подарунки, які точно не припадатимуть пилом на полиці, бо занадто смачні, щоб чекати свого часу.

Ineo products спеціалізуються на натуральних батончиках та крафтовому шоколаді без доданих консервантів та штучних барвників. Фото від виробників Meetty Chocolate створюють авторський шоколад за крафтовою технологією виробництва bean-to-bar. Фото від виробників "Сетно" спеціалізується на створенні крафтового мармеладу за авторськими рецептами. Фото від виробників Пасіка 21 пропонує натуральний мед та медові набори з різними добавками. Фото від виробників

Де купити:

Ineo products;

Meetty Chocolate;

Сетно;

Пасіка 21.