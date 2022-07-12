10-річна чемпіонка світу з шашок зібрала на вуличних турнірах понад 20 тис. грн для ЗСУ

Валерія Єжова – 10-річна чемпіонка світу з шашок, яка вирішила допомогти українським військовим.

Щоб зібрати кошти, дівчинка запрошувала охочих зіграти із нею у шашки та зробити пожертву. За 9 днів вона зібрала 21 тисячу гривень.

Усі виграні кошти дівчина особисто передала на підтримку Збройних сил України, повідомляє Сергій Притула.

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"Програли всі, хто грав з Валерією.

Валерія – чемпіонка світу з шашок. І спонсор нашого фонду", – написав Притула у Facebook.

Фото: Сергій Притула

Дівчина грала з усіма охочими на вулицях Києва за будь-яку суму, хоч й 1 гривню.

Валерія займається шашками вже 4 рік.

"Я хотіла допомогти нашим воїнам і запитала у мами, як я можу це зробити. Мама запитала, що я вмію робити найкраще. Звісно – грати у шашки", – розказала Валерія у коментарі "УП.Життя".

Зі слів дівчини, в перший день вона виграла 1200 гривень, а одного разу сума сягнула – 4000 за день.

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Найбільший донат був 50 доларів – іноземець зіграв лише одну партію.

"А ще була жінка, з якою я не грала. Вона поклала 1000 гривень і втекла. Я навіть не встигла їй подякувати", – додає чемпіонка світу з шахів.

Мама дівчинки ходила разом з нею та допомагала організовувати вуличні ігри в шахи. Їй дуже запам'яталось, як до доньки підійшла жінка, в якої чоловік на передовій, і сказала, що він з побратимами записали для шахістки відео-подяку, але через поганий зв'язок не можуть надіслати. Тому вона прийшла подякувати особисто і передати вдячність від хлопців з фронту.

За 9 днів вуличних турнірів у шахи лише у двох партіях Валерія зіграла в нічию. Її супротивником був чоловік середнього віку, і він – кандидат у майстри спорту з шашок.

Зараз Валерія бере відпочинок, бо 1 серпня у неї турнір з іншого виду шашок, до якого треба підготуватися.

Громадський діяч Сергій Притула розчулився, коли Валерія передала гроші у його фонд задля допомоги української армії.

Він додав, що народ з такими дітьми перемогти неможливо.

І це – так. Від початку повномасштабного вторгнення діти активно допомагають військовим.

Наприклад, хлопці зі Стрия облаштували блокпост і збирали гроші на бронежилети для військових.

А 9-річна Кіра з Чернігова обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ.