У Філіппінах внаслідок спеки висохла дамба: на дні виявили руїни міста, яке затопили у XX столітті

На Філіппінах через аномальну спеку висохла дамба й там показалися руїни давнього міста

На Філіппінах неподалік столиці Маніли частково висохла дамба. На її дні виявили руїни давнього міста Пантабанган, який затопили у 1970-х роках для створення водосховища.

Про це пише ВВС та France24.

Після кількох місяців відсутності дощів та аномальної спеки рівень води у регіоні впав майже на 50 метрів від свого звичайного рівня – 221 метр.

У березні 2024 року посеред дамби почали виднітися частини церкви та надгробки. Рівень води весь час падав.

Місцина старого міста, яке “виринає” з-під хвиль встигла стати туристичною візитівкою країни JAM STA ROSA / AFP

Зазначається, що руїни старого міста "виринають" з-під хвиль вже не вперше. Місцина встигла стати однією з туристичних візитівок країни.

За словами інженера державного агентства, яке експлуатує греблі країни, Марлон Паладін, період, коли місто перебувало під водою, закінчився.

Метеорологи державного бюро погоди Pagas стверджують, що температура повітря продовжить нагріватися, відповідно, рівень вони в регіоні і далі падатиме.

Вони додають, що попри те, що весняні місяці, зазвичай, є найспекотнішими і найсухішими, цього разу погодні умови погіршилися через погодний феномен Ель-Ніньо.

Ель-Ніньо – це різке підвищення температури (на 5-9 °C) поверхневого шару води у Тихому океані. Це явище планетарного масштабу і воно прямо чи опосередковано впливає на погоду значної частини Землі.

Дамба Пантабанган постачає воду в навколишні райони, зокрема, для фермерів, які вирощують рис Getty Images

На початку квітня через проблеми з водою зупинили роботу дві гідроелектростанції, розташовані поблизу колишнього водосховища. Їх вимикають щороку перед літнім сезоном, втім, зазвичай, 1 травня.

Відомо, що через аномальну спеку в країні закрили школи, а офісним працівникам порадили залишатися вдома.

"Ми спостерігаємо середню температуру понад +52 ℃, тож ви можете собі уявити, яким стресом це може бути для учнів", – сказав радник з питань початкової освіти філіппінської організації "Врятуйте дітей" Ксерсес Кастро.

Нагадаємо, що Азію сколихнула безпрецедентно аномальна спека – на початку квітня там зафіксували 42°C.

Раніше ми повідомляли, що на дні Каховського водосховища виявили рештки старовинної козацької церкви, яку малював Шевченко.