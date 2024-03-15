У Греції під час обстеження моря вчені знайшли залишки десяти затонулих кораблів різних періодів

У Греції під час 5-річного обстеження морської акваторії навколо острова Касос учені знайшли залишки десяти затонулих кораблів та низку стародавніх артефактів.

Усі вони датуються періодами від доісторичного до османського, пише Arkeonews із посиланням на Міністерство культури Греції.

Під час археологічного дослідження, яке розпочалося у 2019 році, команда водолазів і науковців з Національного грецького дослідницького фонду обстежила дно Карпатоського моря, що омиває острів.

На глибині від 20 до 47 метрів вони виявили низку унікальних знахідок, серед яких:

▲ іспанська амфора Dressel 20 з печаткою на ручці, датована 150-170 роками нашої ери;

▲ посудини для пиття;

▲ фляги terra sigillata, які належать до римського періоду африканського походження;

▲ кам'яний якір архаїчного періоду.

Під час дослідження вчені вперше провели картування та батиметрію – вивчення рельєфу морського дна – рифу Касос-Карпатос та району Карпатолімніону.

Завдяки цьому науковці знайшли залишки дерев'яного човна з металевими елементами приблизно 25-30 метрів завдовжки, який зазнав аварії, ймовірно, за часів Другої світової війни.

Загалом дослідники виявили десять затонулих кораблів, що перевозили вантажі з Африки, Малої Азії, Італії та Іспанії.

Крім середньовічного та османського, знахідки зараховують до таких періодів:

▲ доісторичного (3 тисячі років до н. е.);

▲ класичного (460 рік до н. е.);

▲ елліністичного (від 100 року до н. е. до 100 року н. е.);

▲ римського (200 рік до н. е. – 300 рік н. е.);

▲ візантійського (800-900 роки н. е.).

Зазначається, що під час дослідження вчені зробили понад 20 тисяч підводних зображень.

"Усі знахідки були зафіксовані та задокументовані за допомогою сучасних наукових методів. Також зразки археологічних об'єктів відібрано задля подальшого вивчення", – зазначили в Міністерстві культури Греції.

Там додали, що дослідження знайдених об’єктів надасть нові археологічні та історичні дані щодо історії острова Касос і Середземномор'я.

Раніше ми повідомляли, що у Туреччині археологи знайшли табличку з текстом про вторгнення в міста, якій 3300 років.