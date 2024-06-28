"Цифрові пустушки" від істерик: вчені кажуть, що гаджети заважають дітям вчитися регулювати емоції

Дитячі істерики є частиною дорослішання. Однак часто, щоб заспокоїти малечу, батьки дають смартфон або ж іншу "цифрову пустушку".

Вчені з'ясували, що діти, яким регулярно давали цифрові пристрої під час істерик, мали більше труднощів з регуляцією своїх емоцій.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованого в журналі Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry, пише MedicalXpress.

"Якщо батьки регулярно пропонують цифровий пристрій своїй дитині, щоб заспокоїти її або припинити істерику, дитина не навчиться регулювати свої емоції. Це призводить до більш серйозних проблем з регуляцією емоцій – зокрема, із керуванням гнівом у подальшому житті", – сказала провідна авторка дослідження, докторка з Університет Етвеша Лоранда Вероніка Конок.

Понад 300 батьків дітей віком від 2 до 5 років заповнили анкету, яка оцінювала використання "цифрових пустушок". Вчені проводили анкетування у 2020 році та повторне спостереження через рік.

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Вони виявили, що коли батьки частіше використовували гаджети для заспокоєння, діти демонстрували гірші навички керування емоціями гніву і розчарування через рік.

Крім того, діти, яким частіше давали пристрої, коли вони відчували негативні емоції, також продемонстрували менший контроль під час подальшого оцінювання.

"Діти повинні навчитися самостійно керувати своїми негативними емоціями. У цьому навчальному процесі їм потрібна допомога батьків , а не допомога цифрового пристрою.

Не дивно, що батьки частіше застосовують "цифрові пустушки" для заспокоєння, їхні діти мають проблеми з регуляцією емоцій. Але наші результати підкреслюють, що ця стратегія може призвести до ескалації вже існуючої проблеми", – наголосила докторка Конок.

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Вчені зауважують, що вкрай важливо не уникати ситуацій, які можуть розчарувати дитину. Натомість вони рекомендують батькам допомагали дітям розпізнавати свої почуття та вчити їх справлятися з ними.

"На основі наших результатів можна розробити нові методи навчання та консультування батьків. Якщо зросте обізнаність людей про цифрові пристрої як невідповідні інструменти для лікування істерик, психічне здоров’я та благополуччя дітей виграє", – підсумував автор дослідження, професор з Університету Шербрука Керолайн Фітцпатрик.

Нагадаємо, раніше ми писали, як заспокоїти дитячу істерику в людному місці.