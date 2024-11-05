Отруєння грибами багатодітної родини на Тернопільщині: відомо вже про двох померлих

Через отруєння грибами на Тернопільщині померло вже двоє людей

2-річна дівчинка – не єдина, хто помер від отруєння грибами на Тернопільщині.

У поліцій області повідомили, що медикам також не вдалося врятувати співмешканця її матері.

27 жовтня у місті Копичинці багатодітна родина отруїлася дикорослими грибами. Ввечері у малечі погіршилося самопочуття, але мати намагалася лікувати їх самостійно. До лікарів сім’я звернулася лише 30 жовтня.

Від отруєння постраждали 8 неповнолітніх (7 дітей з однієї сім'ї та ще одна дитина, яка у них гостювала) та 59-річний чоловік, який і зібрав гриби.

Двох дітей відправили до львівської лікарні святого Миколая, а п'ятьох – до київського "Охматдиту". Попри пересадку печінки, 2-річну дівчинку врятувати не вдалося.

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Чоловік перебував у лікарні на Тернопільщині у важкому стані. Однак тепер у поліції повідомили, що 1 листопада він помер.

Наразі семеро неповнолітніх перебувають на лікуванні у Києві. Їхній стан стабільно важкий.

На матір поліція відкрила кримінальну справу за статтею 166 – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Їй загрожує до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, у МОЗ та ЦГЗ розповіли, як уникнути отруєння грибами та що робити, якщо це вже сталося.