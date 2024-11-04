Масове отруєння грибами на Тернопільщині: у львівській лікарні померла 2-річна дитина

У львівській дитячій лікарні померла 2-річна дитина з багатодітної сім'ї, яка отруїлася блідою поганкою на Тернопільщині.

Про смерть маляти 4 листопада повідомило видання ZAXID.NET, а поліція Тернопільської області підтвердила інформацію "УП. Життя".

Львівські медики намагалися врятувати дитину, терміново знайшли їй донора і пересадили печінку, але це не допомогло.

"Дитина померла у львівській дитячій лікарні. Кримінальне провадження відкрите за 166 статтею, бо ця стаття передбачає і важкі наслідки... Тата немає, тому мама буде нести відповідальність. Інші діти живі, лікуються в різних лікарнях. Є в "Охматдиті" у Києві, у Тернополі, у Львові", – сказав начальник відділу комунікації Нацполіції у Тернопільській області Сергій Крета.

Поліція відкрила кримінальну справу за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) і не буде перекваліфіковувати її. Матері загрожує до 5 років ув’язнення.

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Інші діти, які отруїлися грибами, проходять лікування у різних закладах. Зокрема, у НДСЛ "Охматдит" перебуває п'ятеро дітей.

Нагадаємо, багатодітна сім'я, яка отруїлася грибами, проживала у місті Копичинці Чортківського району. Дикорослі гриби зібрав співмешканець матері 27 жовтня.

Того ж вечора у малечі погіршилося самопочуття, але спочатку мати намагалася лікувати їх самостійно. Сім’я звернулася до лікарів лише 30 жовтня близько 15:00.

Від отруєння постраждали один дорослий та 8 неповнолітніх (7 дітей з однієї сім'ї та ще одна дитина, яка у них гостювала).

Згодом двох дітей відправили до львівської лікарні святого Миколая, а п'ятьох – до київського "Охматдиту". Чоловік, який збирав гриби, перебуває у лікарні на Тернопільщині у важкому стані.

Після інциденту Міністерство охорони здоров'я вкотре закликало відмовитися від споживання дикорослих грибів та ніколи не давати їх дітям.

"Найкраще вживати ті, що вирощують у промисловий спосіб", – наголошують у МОЗ.

Раніше у Центрі громадського здоров'я пояснювали, що будь-які гриби не слід вживати вагітним, жінкам, які годують грудьми, та літнім людям. Також не варто годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років.