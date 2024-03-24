Навіть смерть не приборкала гніву: на Житомирщині чоловік поглумився над могилою військового

У Житомирській області 39-річний чоловік скоїв наругу над могилою солдата. Свої дії пояснив ревнощами: мовляв, колишня дружина його покинула та розпочала нові стосунки з цим військовим.

Інцидент трапився у Романівській громаді у ніч на 23 березня, пише поліція Житомирської області.

До правоохоронців звернулася 62-річна мати загиблого. Вона повідомила, що невідомі пошкодили могилу українського захисника. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, виявила, що пошкоджені дерев’яний надгробник, металевий хрест, рамку з фотографією покійного та флагштоки, на яких кріпилися прапори.

Також на території кладовища була хаотично розкидана похоронна атрибутика.

Фото: Поліція Житомирської області Фото: Поліція Житомирської області

“У ході розслідування поліцейські зʼясували, що 22 березня ввечері до кладовища прийшов 39-річний житель цієї ж громади, який скоїв наругу над могилою солдата.

Свої дії пояснив ревнощами: мовляв колишня дружина його покинула та розпочала нові стосунки з військовим. Те, що чоловік загинув, не приборкало його гніву й фігурант таким чином вирішив помститися”, – зазначають правоохоронці.

Поліцейські проводять досудове розслідування справи, яку кваліфікують за частиною 2 статті 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України.

Якщо провину чоловіка доведуть, йому може загрожувати обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий термін.