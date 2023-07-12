У Вінниці підлітки знімали відео в ТіkТоk на кладовищі – поліція розслідує наругу над могилами

У Вінниці підлітки віком від 14 до 17 років заради розваги знімали контент для соцмереж на кладовищі.
Відео з могилами неповнолітні викладали в ТіkТоk – поліція помітила це під час моніторингу соцмереж, повідомляють у Нацполіції Вінницької області.
"Про те, що у Вінниці група підлітків порушують публічний порядок на кладовищі, фільмують це на відео і викладають у мережу Інтернет, поліцейським стало відомо під час моніторингу 10 липня.
Як повідомив заступник начальника з превентивної діяльності Відділу поліції № 1 Вінницького РУП Максим Ільяшов, правоохоронці одразу зареєстрували подію та розпочали досудове розслідуванняє", – йдеться у повідомленні.
Читайте також: На Черкащині підлітки зняли прапор з могили загиблого воїна заради відео у TikTok
|Фото: Нацполіція
Поліціянти встановили особи правопорушників – ними виявились місцеві мешканці віком від 14 до 17 років.
Із неповнолітніми та їхніми батьками уже спілкуються ювенальні поліцейські.
|Підлітки віком від 14 до 17 років заради розваги знімали контент для соцмереж на цвинтарі
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання до 3 років позбавлення волі.
Читайте також: На Київщині чоловік розкопав могилу і приніс тіло у двір односельця
|Поліція відкрила кримінальне провадження за наругу над могилами
Наразі тривають першочергові слідчі дії – поліція зʼясовує роль кожного учасника інциденту.
Читайте також: "Приходив по солодощі": на Житомирщині юнак розтрощив 14 могил