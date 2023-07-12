У Вінниці підлітки знімали відео в ТіkТоk на кладовищі – поліція розслідує наругу над могилами

У Вінниці підлітки віком від 14 до 17 років заради розваги знімали контент для соцмереж на кладовищі.

Відео з могилами неповнолітні викладали в ТіkТоk – поліція помітила це під час моніторингу соцмереж, повідомляють у Нацполіції Вінницької області.

"Про те, що у Вінниці група підлітків порушують публічний порядок на кладовищі, фільмують це на відео і викладають у мережу Інтернет, поліцейським стало відомо під час моніторингу 10 липня.

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Як повідомив заступник начальника з превентивної діяльності Відділу поліції № 1 Вінницького РУП Максим Ільяшов, правоохоронці одразу зареєстрували подію та розпочали досудове розслідуванняє", – йдеться у повідомленні.

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Фото: Нацполіція

Поліціянти встановили особи правопорушників – ними виявились місцеві мешканці віком від 14 до 17 років.

Із неповнолітніми та їхніми батьками уже спілкуються ювенальні поліцейські.

Підлітки віком від 14 до 17 років заради розваги знімали контент для соцмереж на цвинтарі

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає покарання до 3 років позбавлення волі.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за наругу над могилами

Наразі тривають першочергові слідчі дії – поліція зʼясовує роль кожного учасника інциденту.