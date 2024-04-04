Французькій парі заборонили заводити тварин: чоловік та жінка вже мали 159 котів

На пару з Ніцци суд наклав заборону на утримання домашніх улюбленців, повідомляє BBC. Причиною стало те, що 68-річна жінка та 52-річний чоловік утримували понад сотню собак та котів у неналежних умовах.

Про тварин стало відомо в 2023 році, коли офіцер поліції приїхав на виклик за скаргою на сварки пари.

Представник влади, увійшовши до помешкання, з’ясував, що у квартирі загальною площею 80 м2, крім чоловіка та жінки, проживали 159 котів та 7 собак.

Тварини були вкриті паразитами, зневоднені та страждали на недоїдання. У ванній кімнаті правоохоронці знайшли ще щонайменше 4 мертвих улюбленців.

Перших трьох котів і таку ж кількість собак жінка забрала від своїх батьків у 2018 році, згодом привела додому ще близько 30 тварин із покинутого будинку біля свого помешкання. Відтак нові жителі почали розмножуватись.

Власниця житла в суді заявила, що “напартачила”, хоч тварини і були “любов’ю її життя”.

Психіатричне обстеження виявило в жінки “синдром Ноя” – психологічну потребу рятувати тварин навіть за неможливості утримувати їх у належних умовах.

Крім постійної заборони утримувати домашніх улюбленців, суд призначив парі рік умовного засудження і зобов’язав сплатити понад 150 тис. євро організаціям із захисту тварин. Інформація щодо подальшої долі 166 котів та собак відсутня.

Нагадаємо, що поліція Києва повідомила про підозру чоловіку, який убив цуценя задля помсти.

Анна Коваленко, "УП. Життя"