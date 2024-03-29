У Києві чоловік заради помсти колишній вбив її цуценя: поліція оголосила про підозру

У столиці 25-річний чоловік побив собаку та задушив його, а потім викинув на смітник. Так він помстився колишній дівчині через розрив стосунків.

Про це повідомили у Національній поліції Києва, до правоохоронців звернулася 25-річна мешканка Києва. Вона розповіла, що колишній хлопець вбив її собаку.

Дівчина зауважила, що зранку пара посварилася, бо вона повідомила хлопцю, що хоче розірвати стосунки.

"Після сварки дівчина пішла з дому, а коли повернулася – побачила, що її песик зі слідами крові лежить мертвий у пакеті біля смітника", – додали у поліції.

У коментарі для "УП. Життя" правоохоронці розповіли, що чоловік вбив цуценя без породи, яке, ймовірно, нещодавно забрали з вулиці чи притулку.

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Поліціянти встановили, що чоловік спершу побив тварину ногами, а потім задушив. Судмедекспертиза показала, що причиною смерті цуценяти стала механічна асфіксія.

Слідчі повідомили 25-річному чоловіку про підозру за статтею про жорстоке поводження з тваринами. За вчинене йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у листопаді жінка на Волині до смерті замордувала власного собаку.