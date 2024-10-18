"Обіцяють за гроші забрати з окупації тіла полеглих воїнів": Червоний Хрест попереджає про шахраїв

У ЧХ розповіли про шахраїв, які обіцяють забрати тіла полеглих воїнів за гроші

Український "Червоний хрест" попереджає про шахрайську схему, яку реалізують в інтернеті. Її учасники обіцяють за грошову винагороду забрати з непідконтрольної Україні території тіло полеглого військовослужбовця.

Про це повідомили на Facebook-сторінці гуманітарної організації.

У "Червоному хресті" закликають бути уважними, а також наголошують, що члени організації не беруть коштів за транспортування тіл загиблих і здійснюють такі дії винятково на підконтрольній Україні території.

"Коли сторони домовляються про час і місце репатріації тіл, вони повідомляють про це нас, і ми приїжджаємо, фіксуємо виконання домовленостей – що кожна сторона передала іншій певну кількість тіл.

Ми не обираємо де, коли та в якому обсязі проводити репатріацію тіл. Це все прерогатива самих сторін. Ми нічого не робимо, що могло би поставити під сумнів нашу нейтральність, хоча наша позиція полягає в тому, що всі тіла мають повернути їхнім рідним. Ми приймаємо умови сторін. Жодним чином фінансовий момент тут не може бути присутнім", – зазначив у коментарі для "УП. Життя" речник Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко.

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У разі виявлення підозрілих повідомлень чи інформації радять:

зателефонувати на Лінію добропорядності Українського Червоного Хреста за номером 0 800 357 100 ;

відправити лист на електронну скриньку [email protected] .

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Як повертають тіла загиблих захисників?

Як розповів в інтерв'ю для "УП. Життя" керівник спецгрупи Криворізької бригади ТРО ЗСУ Анатолій Золотарьов, полеглих, незалежно від того, чи відома їхня особа, із поля бою везуть на судмедекспертизу.

Патологоанатом чи судмедексперт оглядає тіло та оформлює висновок. Якщо особа полеглого відома, тіло передають бригаді, у якій він служив.

За словами бойової медикині Руслани "Чешир", тіло полеглого також можуть одразу передавати його рідним для поховання. Так може відбуватися за умови, що з ними вдалося зв’язатися. Натомість якщо рідних немає, похованням займається військкомат, в якому ця особа стояла на обліку.

Якщо загиблих не змогли ідентифікувати (наприклад, через те, що не мали при собі документів або через фізичний стан тіла), то їх ховають як невідомих у спеціально відведеному місці.

"Їх так само везуть на судмедекспертизу, там беруть ДНК і ховають під номером, можливо, потім за результатами знайдуться родини, які захочуть перепоховати їх на рідній землі", – зазначила Руслана.

Детальніше про процедуру повернення тіл полеглих можна прочитати у нашому тексті за посиланням.